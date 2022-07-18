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Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Her devletin elinde bir Erdoğan dosyası va

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşürken özel tercüman kullanmasının ‘kendisi ve ailesiyle ilgili korku ve kaygı duymasından’ kaynaklandığını açıkladı.

POLİTİKA 18.07.2022, 08:07 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Her devletin elinde bir Erdoğan dosyası va

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’den Fikret Bila’ya açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede çevirmen olarak yer alan ve Malezya Büyükelçisi’yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab için kullandığı “hanım kızımız” sözüne ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu “Eleştirilerime yanıt veremeyince buradan saldırıyorlar” dedi.

“DEVLETİ BİLMİYOR, ÖZEL TERCÜMANLA KATILIYORSANIZ…”

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yabancı devlet adamlarıyla ikili görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı personeli yerine özel tercüman kullanmasını şöyle değerlendirdi:

“Erdoğan, devleti bilmiyor. Kendisini devlet sanıyor. Bir kişi devlet olamaz. Devletlerin dış ilişkilerinde yerleşik kuralları vardır. Ülkeyi yönetenler bir yabancı devlet başkanıyla görüşüyorsa, o görüşmede tercüman olarak da tutanak düzenleyici olarak da dış işleri personeli olur. Dışişleri’nden diplomat olur, tercüman olur. Özel tercüman olmaz. Eğer ikili görüşmeye Dışişleri mensubu değil de özel tercümanla katılıyorsanız, devletten gizlediğiniz bir şeyler var demektir. Şimdi Erdoğan’la Biden arasında ne konuşulduğunu üçüncü kişi olarak sadece özel tercüman biliyor. Bu görüşme devlet kayıtlarına giriyor mu, giriyorsa ne kadarı giriyor, ne kadarı girmiyor bilmiyoruz. Böyle devlet yönetilmez.”

“ERDOĞAN KORKTUĞU, KAYGILANDIĞI İÇİN BUNU YAPIYOR”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın özellikle 2018 yılından sonra dış politikayı tamamen şahsileştirdiği belirterek şöyle konuştu:

“Erdoğan dış politikayı şahsileştirdi. Ekonomide olduğu gibi ahbap çavuş ilişkisine dönüştürdü. Dış politika milli bir konudur. Şahsi mesele değildir. Erdoğan bunu korktuğu, kaygılandığı için yapıyor. Çünkü her devletin elinde bir Erdoğan dosyası var. Bunun örneğini Trump verdi. ‘Senin malvarlığını araştırırım’ dedi. Erdoğan yanıt veremedi. Kendisi ve ailesinin malvarlığıyla ilgili korkuyor, çekiniyor. Bu nedenle belki dış politikada, ödünler veriyor. Özel tercümanı bu nedenle kullanıyor. Ülkeyi yöneten birinin ikili görüşmelerde özel tercüman kullanması şahsi çıkarı için ülke adına ödün vermeye uygun bir zemin oluşturuyor. Ne ödünler verdiğini bilmiyoruz. Bu görüşmelerde kendisiyle, ailesiyle ilgili ne söylüyor bilmiyoruz. Yalvarmalar, yakarmalar nereden kaynaklanıyor? Böyle dış politika olmaz, böyle devlet olmaz.”

‘HANIM KIZIMIZ’ ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Biden görüşmesine tercüman olarak giren Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab’tan “hanım kızımız” diye söz etmesine yönelik eleştirileri de şöyle yanıtladı:

“Bu Anadolu’da yaygın şekilde kullanılan, nezaket yüklü bir hitaptır. Benim eleştirilerime yanıt veremeyince buradan saldırıyorlar. Komik bir durum. Ama onlar halktan Anadolu’dan koptukları için bu kavramları da unuttular. Kibirlerinden hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuş görünüyorlar.”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde çevirmen olarak yer alan ve Malezya Büyükelçisi’yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab için “hanım kızımız” ifadesini kullanmış ve birçok siyasi isim tarafından eleştirilmişti. 

#Erdoğan #abd #Biden #kılıçdaroğlu #tercüman #özel #dosya
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