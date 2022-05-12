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Kılıçdaroğlu'ndan Milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığı talimatı...
CHP İl Başkanı Canan Kağtancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li tüm milletvekillerine İstanbul il başkanlığı binasına doğru hareket etmeleri talimatını verdi.
POLİTİKA 12.05.2022, 19:20 13.05.2022, 09:40 Murat Aydın
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın hemen ardından CHP'li tüm milletvekillerine İstanbul il başkanlığı binasına doğru hareket etmeleri talimatını verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.
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