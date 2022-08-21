Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası yöneticilerine uyarı

Merkez Bankası'nın ekonomistlerin yaptığı tüm uyarılara rağmen aldığı faiz indirme kararının yankıları sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı bir çıkış geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faizin indirildiği toplantıda yer alan Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener ve Yusuf Tuna'nın seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın emriydi; yaptım, oldu’ diyerek kimse sıyrılamayacak" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'DAN TALİMAT ALIYORLAR"

Dün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm uyarılara rağmen politika faizini indiren Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘talimat’ aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından o anların görüntüsünü paylaşarak, “Erdoğan’ın emriydi; yaptım, oldu’ diyerek kimse sıyrılamayacak” dedi. Daha önce de bürokratlara açık çağrı yaparak hukuk dışına çıkılmamalarını ifade eden Kılıçdaroğlu, paylaşımına, “Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri, bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak” sözleriyle devam etti.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki konuşması şöyle:

Erdoğan’ın emriydi; yaptım, oldu’ diyerek kimse sıyrılamayacak. Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri, bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak.

“FİNANS ÇEVRELERİNE KAYNAK AKTARILDIĞINI KİMSE UNUTMASIN”

“Merkez Bankası, politika faizini bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim. Merkez Bankası’ndan kredi alacak bankaların faizi düştü. Ama bankaların vatandaşlara verdikleri kredilerin faizi düşmedi. O faiz giderek arttı. Son altı ayda bankaların karı yüzde 400’ü aştı. faizi karşıyım edebiyatı yapıp belli gruplara finans çevrelerine kaynak aktarıldığını kimse unutmasın.

“ALTI AYDA 60 MİLYAR TL FAİZ ALANLAR BİR KURUŞ BİLE VERGİ ÖDEMİYORLAR”

Kur korumalı mevduat… Kur korumalı mevduatın olması için çok paranızın olması, bankaya yatırmanız lazım. Bankaya yatırdınız. Bir; faiz garantiniz var. Faizi alıyorsunuz. İki; döviz garantiniz var, döviz yükselirse parayı alıyorsunuz. Üç; vergi muafiyetiniz var, ayrıca vergiden de muafsınız. Emekçi kardeşlerim unutmayın, asgari ücret alırken vergi veriyorsunuz, ama altı ayda 60 milyar TL faiz alanlar bir kuruş bile vergi ödemiyorlar.

“SARAY’DAN TALİMAT ALIP KARAR ALANLAR MİLLETİN EKMEĞİ İLE OYNUYOR”

Bunun için 5 kuruş bile vergi ödemeyecekler. Var olan iktidarın, ‘faizi indirdim’ edebiyatı yapan iktidarın aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım siz de anlatacaksınız

Politika faizini düşürüp bankalara büyük karlar sağlayanları düşünün. Bu; Merkez Bankası’nın iradesiz yönetiminin, saraydan talimat alıp karar alan yönetimin milletin ekmeği ile oynaması demektir. Milletin ekmeği ile oynayanın ekmeği olmaz. Bunun da her tarafta sizler tarafından anlatılması lazım.”