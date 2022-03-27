Kılıçdaroğlu'ndan, Ergenekon-Balyoz mağdururlarıyla helalleşme mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının mağduru, merhum Deniz Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar’ı İstanbul Ataşehir’deki evinde ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimizin mağdur edildiğini kaydederek, devletin bu mağdurlarla helalleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Kuluçdaroğlu şöyle konuştu:

Değerli basın mensupları;

Bu ülkede büyük adaletsizliklerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bu adaletsizliklerin bir şekilde giderilmesi lazım ve helalleşme kavramını da bu nedenle gündeme getirdim.

Balyoz Kumpası’nda kaybettiğimiz Ali Tatar’ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık var mı? Evet, bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor mu? Evet, aile acıları hala yaşıyor.

Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar ve bu acıları hala devam ediyor. Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar.

Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle de oturup helalleşeceğiz.

Teşekkür ederim.