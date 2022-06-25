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Kılıçdaroğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'ra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu de eşlik etti.

POLİTİKA 25.06.2022, 00:47 25.06.2022, 01:00 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliğini yaptığı ziyarette Yaşam Vadisi’ni gezen Kılıçdaroğlu, “Her geldiğimde biraz daha güzelleştiğini görüyorum. İstanbul ve Türkiye için çok değerli bir proje” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekillleri Engin Altay ve Özgür Karabat ile birlikte ilçeye gelen Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliğinde ilk olarak Yaşam Vadisi’ni gezdi.

“16 milyon insanın yaşadığı bir kentte insanların nefes alması lazım”

Yaşam Vadisi’ne üçüncü kez geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu,“Her geldiğimde biraz daha güzelleştiğini görüyorum. İstanbul ve Türkiye için çok değerli bir proje.16 milyon insanın yaşadığı bir kentte insanların nefes alması lazım. İnsanların özgürce gezmesi lazım. Doğayla kucaklaşması lazım. Çocukların ve yaşlıların da böyle bir mekana ihtiyacı var. İstanbul’u gerçek anlamda İstanbul yapan kimdir diye sorarsanız net hepimiz biliyoruz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları. İmamoğlu ve diğer belediye başkanları birlikte İstanbul’u gerçek anlamda İstanbul yapıyor.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Yaşam Bahçesi’nde

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Sanatla Yaşam Atölyeleri oldu. Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan Yaşam Bahçesi’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu; İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Çalık ile birlikte sebze topladı. Son olarak hafta başında açılışı yapılarak Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Galeri Beylikdüzü’ne gelen Kılıçdaroğlu, ilçede gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerin ardından Beylikdüzü’nden ayrıldı.

#kılıçdaroğlu #Ekremİmamoğlu #ibb #CHP #beylikdüzü
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