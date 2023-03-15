Flaş HaberKılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek
Son Dakika
Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek
Seçim yaklaşırken, HDP, HÜDAPAR tartışmaları sürüyor. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı.
POLİTİKA 15.03.2023, 15:28 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin tarihi belli oldu.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.
Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.
CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar."
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 15 Mart 2023
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|13:18
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:17
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|24
|42
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|24
|31
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|24
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Gaziantep FK
|24
|25
|13. Ankaragücü
|23
|25
|14. Kasımpaşa
|24
|25
|15. İstanbulspor
|23
|24
|16. Sivasspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|24
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|25
|51
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Keçiörengücü
|25
|46
|4. Pendikspor
|25
|44
|5. Rizespor
|24
|43
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Göztepe
|25
|35
|10. Boluspor
|24
|35
|11. Bandırmaspor
|24
|34
|12. Tuzlaspor
|25
|28
|13. Altay
|25
|25
|14. Adanaspor
|25
|25
|15. Erzurumspor
|24
|21
|16. Gençlerbirliği
|24
|17
|17. Denizlispor
|25
|17
|18. Altınordu
|24
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|27
|48
|5. Newcastle
|25
|44
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|24
|39
|8. Fulham
|27
|39
|9. Brentford
|25
|38
|10. Chelsea
|26
|37
|11. Aston Villa
|26
|35
|12. Crystal Palace
|26
|27
|13. Wolves
|27
|27
|14. Nottingham Forest
|26
|26
|15. Everton
|27
|25
|16. Leicester City
|26
|24
|17. West Ham United
|26
|24
|18. Bournemouth
|26
|24
|19. Leeds United
|26
|23
|20. Southampton
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|25
|48
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|25
|33
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|25
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Real Valladolid
|25
|28
|15. Espanyol
|25
|27
|16. Cadiz
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|25
|25
|20. Elche
|25
|13
Yeni Sayımız Tümü
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016