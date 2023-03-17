Flaş HaberKılıçdaroğlu, Avukat Türkan ELçi ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, Avukat Türkan ELçi ile görüştü
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
POLİTİKA 17.03.2023, 23:27 17.03.2023, 23:34 Murat Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı.
Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.
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