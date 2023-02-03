Kılıçdaroğlu: Adayı 6 lider belirleyecek, Enflasyonu iki yıl içinde tek haneye indireceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV canlı yayınında enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indireceklerinin ve emekli ikramiyelerini artırarak devam ettireceklerinin altını çizdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "TMSF’deki yolsuzluklar araştırılmasın diye kanun çıkarıldı” dedi.Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV canlı yayınında enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indireceklerinin ve emekli ikramiyelerini artırarak devam ettireceklerinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu adaylık için de, "Ekiplerimiz çalışıyor. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş çözülmez. Biz bu işi çözmek için çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin ikinci yüzyılı için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı. Emekli ikramiyelerini artırarak devam ettireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, adaylık meselesi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan’ı dinlediğinizde ‘Şurası doğrudur’ diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı.

Bu bir mutabakat metni. 6 liderin ‘Biz bunu yapacağız’ dediği güzel bir metin. Burada Türkiye’nin teknoloji devrimini, üniversitelerin özerkliğini, kimsenin yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi ön görüyoruz. Yolsuzluk defterini tamamen kapatmak için parlamentoda yasal bir düzenleme yapmayı ön görüyoruz. Gelir dağılımı konusunda, istihdam konusunda duyarlıyız. Birden fazla konumuz var. Elbette eksikler olabilir. Her değişim yeni sorunlar yeni krizler yaratabilir ama biz burada çözelim diye oturuyoruz. Devleti bir kişiye teslim ederseniz bu olmaz.

Cumhur İttifakı böyle bir masa kurdular mı? Oturup ülke sorunlarını tartıştılar mı? Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye düşündüler. Biz hangi konularda uzlaşacağımızı konuşuyoruz, alt kadrolar konuşuyorlar. Sonra toplantıda önümüze bir metin çıkıyor.

Bu metin dışardan yazdırılan bir metin değil. Her alanda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir metindir. Hangisi dışardan alındı? Çiftçiye ürünlerinin karşılığını alacağız demek dışardan talimat almak mı?

"YERLİLİĞİ VE MİLLİLİĞİ SAVUNAN BİZİZ"

Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. Savunma sanayiinde ilk gizli karar ne zaman alındı bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir konu.

Niye yok edeyim savunma sanayiini? Tank palet fabrikasını kime verdiler? Fabrikayı Katar’dan alıp Türk ordusuna vereceğini söyleyen kim? Yerliliği ve milliliği savunan bizi. Kendimiz üretiyorsak bir değeri var.

"SAYIŞTAY'A GİDECEĞİM"

Gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay. Bu kurum 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştay’dır. Sayıştay’ın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım. Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. 418 milyar dolar 85 milyar vatandaşımızın parasıdır. Kul hakkı yendiyse onu takip etmek zorundayız. Ben tek başıma bulmayacağım o işin uzmanları bulacak. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin parasını kasaya koyacağız.

Bütün bu kurumların başına liyakatli olanı getireceğiz. Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Rakamların doğru dürüst bilinmediği bir Türkiye gerçeği var. Bürokratlar görevlendirilecek ve bize gerçek bir Türkiye rakamı verin diyeceğiz. Veriler olmadan kararlar alamazsınız. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir. Devletin kurumlarının liyakatli olmasına önem vereceksiniz. Devlette liyakat vardır, siyasette yoktur. Ekonomide de adalet olmalı. Adaletin toplumun her alanında olmalı bizim de hedefimiz bu zaten.

“YARGI KİRLENİRSE DEVLET ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞEBİLİR”

Ne gücü var bu parlamentonun? AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor. Yanlışı görüyorlar ama bir dönem daha milletvekili olmak için böyle yapıyorlar. TMSF, Canikli ile ilişki kurduktan sonra oradaki yolsuzluklar ne savcı tarafından soruşturulabilir, ne mahkemede kovuşturulabilir. Böyle kanun çıkardılar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz rüşvet soruşturulmasın diye kanun çıkaran siyesi partiye nasıl oy veriyorsunuz? İlkokula giden çocuk bile bu kadarı olmaz der. 418 milyar dolar bulduk ama bu belki çok daha fazla.

Anayasa Mahkemesi’ne yeni başkan seçildi yürekten kutluyorum. Rakibi Yargıtay’da imza atmadan Anaysa Mahkemesi’ne çıktı. Onun yaptığı ayıp değil. Bir kişiye bağlıyım diyor. Beni asıl yaralayan Yargıtay’ın onu seçmesi. Özel kültürü olması gereken bir kurum Yargıtay. Neden o ismi üye yapıyorlar? Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşebilir.

Ben o zatın yemin törenine de katılmadım. O kişinin yemin törenine katılmak bile büyük bir ayıptır. Neyse ki namuslu, düzgün, ahlaklı insanlar var. Seçimde oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Başkanı sadece törenlerde görürüm. Adaleti korumak herkesin görevi olmalıdır.

"KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ"

Meclis iç tüzüğüne önemli bir düzenleme yapmayı taahhüt ettik. Kesin hesap komisyonu kuracağız. Kesin hesap hiç tartışılmaz sadece bütçe tartışılır. Geçen yılın bütçesi nereye harcandı o tartışılmadı. Kesin hesap komisyonunun başına ana muhalefetten bir başkan seçilecek. Bu yolsuzlukların tarihe gömülmesi demektir.

"İHA'LARIMIZI, SİHALARIMIZI ÜRETECEĞİZ"

Biz satılan Tank Palet Fabirkası’nı alıp ordumuza vereceğiz. Tank yapılacak demişlerdi nerede bu tank. Tank Palet’te 5 model tank üretildi. Deneme atışları yapıldı tamamı başarılıydı. Seri üretime geçirilecekti, engel oldular. Bu vatana ihanettir. Keşke bu konuda dava açılsa. Onların belgelerini gizliyorlar. Tank üreten Türkiye tank üretemez noktaya getirildi. Savunma sanayii farklı bir şeydir. Aselsan’ın nitelikli personellerinin tamamı yurt dışına gitti. En değerli insanlarımız yurt dışına gitti. Bunlar gönderiler. Onların tamamı Türkiye’ye gelecek. Biz tanklarımızı İHA’larımızı, SİHA’larımızı üreteceğiz. Bizim genlerimizde 100 yıllık Kuvva’yi Milliye geleneği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koltuğunda oturan kimseye el avuç açmaz.

1940’larda Türkiye uçak ihraç eden 4 ülkeden biriydi. Cumhuriyet kurulurken kimseye el avuç açılmadı. Bu ülkenin kaynakları var. Mutabakat metninde kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkaracağız diyoruz.

"TÜRKİYE SAVRULUYOR"

Erzurum, Kars, Iğdır özel ekonomi bölgesi ilan edilecek. Burası canlı hayvancılıkta merkez olacak. Et üretiminde bereketli coğrafya insanların et kuyruğuna girmesine mahkum ediliyorsa burada bir sorunumuz var demektir.

Bunlar yapamazlar. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Hangi bakan ne yapıyor?

Hayatın gerçeğini et kuyruğundakiler, çocuğunun beslenme çantasına yemek koyanlar görüyor. Onları havuz medyası yazamaz. Onlar ihalelerle yandaş şirketlerden reklamlarla besleniyorlar. Zaten tirajları da göstermelik. Onların da tirajları incelensin. Çalışanların da promosyonları ödenmiyor.

“GİTSİNLER VATANDAŞIN HALİNİ GÖRSÜNLER”

Anadolu’nun içini boşalttılar. Gitsinler baksınlar vatandaşın halini görsünler. Vatandaşların evine AK Partililer giremiyor. Onların yerine devletin memuru gidiyor. Kapılar yüzlerine çarpacak diye gidemiyorlar. Ekonomi bu kadar parlaksa bu enflasyonun hali nedir? Bu 5’li çeteler nedir? Bu 5’li çetelere kamu ihalesi verenler kim?

Bugüne kadar planlı çalıştık. Liderlerin ekipleri çalıştı. Akademiden iş dünyasından katkı verenler oldu. Sonra ortak metin oluştu. Yine birlikte istişare ile çalışacağız. Devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorunları oturup konuşacağız. Bunu sadece 6 lider yapacak değil. Biz işin felsefesini oluşturacağız. Bu ülkenin bürokratları var. Bu ülkeye temiz parayı nasıl getiririz, yapay zeka araştırmalarını nasıl geliştirebiliriz onlara bakacağız. Bu işin partisi yoktur. Bu iş parti meselesi olmaktan çoktan çıktı. Biz parti tartışmıyoruz. Bu metinde oturduk Türkiye’yi nasıl ayağa kaldıracağız, 2 yıl içinde enflasyonu nasıl tek haneye indireceğiz bunun üstüne çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimizi, Anadolu’nun nasıl şaha kalktığını görecek. 20 yıldır denizlerde tek bir yolcu gemisi yok.

2 Türkiye var: Biri gerçekten ezilen, işsizler Türkiye’si. Bir de bir eli yağda bir eli balda bir düzen var. Yukardaki Türkiye’nin her şeyi var. Lüks villaları, New York’ta gökdelenler var. Erzurum’da Kars’ta yaşayan vatandaşlarımızın kitabında işsizlik var.

Onlar iş beğenmiyor değil. İyi eğitim alıyorsam ona göre iş bulmak isterim. Havuz medyası güllük gülistanlık bir Türkiye tablosu çiziyor. Bu ülkede 1 kişi açsa 85 milyon açtır demesi lazım. Siz kendi vatandaşlarınız arasında ayrım yapamazsınız. Ayrım yaparsanız böyle 2’li Türkiye’ye dönüşür.

ADAYLIK MESELESİ

İçinde olduğumuz sorun bizim sorunumuz. Oturup konuşuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş çözülmez. Biz bu işi çözmek için çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin ikinci yüzyılı için çalışıyoruz.

Vatan millet Sakarya diyorsun ama sana aptal diyen adama karşı çıkamadın.

TÜİK TALİMATLA ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLIYOR"

EYT’lilerin taleplerini gittiğimiz her yerde dile getirdik. Erdoğan, siyasi hayatıma mal olsa bile çıkarmayacağım demiştim. Borçlanmak isteyenler var, staj yapanlar var. İşverenler açısında sorun var kıdem tazminatının ödenmesi için. İş dünyasının rahatlatılması için düşük faizli ya da sıfır faizli kredi verilmesi lazım. Arkadaşlarımız çalışıyorlar önergelerle düzeltmeye çalışacağız. Bu konuda iyi bir ekibimiz var. Teklifin bütün ayrıntılarına bakıyorlar.

Biz asgari ücret kadar ikramiye vermesini istedik. Onlar 1000 yerine 1100 lira verdiler. Her ülkenin belli bir kaynağı var. Kaynağı 5’li çete için harcıyorlar. Emekli için sanayi için harcayacağız. Refahı vatandaşı hissetmeli.

TÜİK bağımız bir kurum değil alınan talimatla enflasyon rakamlarını oluşturuyorlar. Bunlar hiç pazara çıkmıyor mu? Enflasyon neyse çıkıp onu açıklayacak. Gerçek rakam budur demesi lazım öyle gerçek görevini yapmış olacak.

“BİZ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELDİK”

İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansımasını doğru bulmam. Gündem konusunu belirleyecek olan Temel bey. Gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Bizim ekonomi ve sosyal politikalar konusunda, mutabakat metninin yansımaları hakkında konuştuk. 6 lider bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. İktidarda da aynı birlikteliği yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmeyi doğru bulmuyorum. Biz sistemi değiştirmeye geldik. Bu sistem bir beka sorunudur.

Biz nasıl ekonomi, yargı, tarım konusunda nasıl konuştuysak adaylık konusunda da konuşacağız.

Temel hedefimiz ülkenin huzuru. 6 lider bu memleketi ayağa kaldıralım istiyoruz. Ayrışmayı değil beraber olmayı, farklı düşüncelere saygı göstermeyi, siyasete yeni bir kültür getirmek istiyoruz. Hangi iktidar gelirse gelsin siyaset krize girmemeli.

Belçika’da 2 yıl hükümet kurulamadı ama vatandaş işini halletti.

ADAY NASIL BELİRLENECEK?

Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız.

6’lı masanı kaybetme ihtimali yok.

Adaylık için mutabakat olması lazım. Benim öteden beri üzerinde durduğum bu. Mutabakat olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Karamollaoğlu ismimi söylerse itirazım olmaz. Bu mutabakatın dışına çıkmak olur.

"ERDOĞAN'A GÜLE GÜLE DEMENİN ZAMANI GELDİ"