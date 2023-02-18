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İYİ Partili Milletvekili Fahrettin Yokuş'tan önemli uyarılar.!

Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi ve Konya Milletvekili Fahrettin YOKUŞ yaşadığımız deprem sonrasında tarım ve kırsal alanla ilgili önemli uyarılar yaptı.

POLİTİKA 18.02.2023, 00:37 Murat Aydın
İYİ Partili Milletvekili Fahrettin Yokuş'tan önemli uyarılar.!

Yokuş açıklamasında: “Genel Merkezimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca hazırlanan Tarım ve Kırsal alana dair tespitleri dikkate alınmalıdır. Çünkü Deprem sadece insan hayatımızı, sosyo-ekonomik durumumuzu değil gıda güvenliğimizi ve üretim biçimimizi de değiştirecek. Tarımsal üretimimiz tehdit altındadır” Dedi.
DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ!
Yokuş: “Depremden etkilenen 10 ilimizde 113 ilçemiz var. Bu alan toplamda 6510 mahalle (2.311’i şehir mahallesi) 724 köye sahip. İşgücü olarak kendi içinde %71 ve ülke içinde %14,3 büyüklüğündedir. Genel çalışabilir işgücü 10 ilimizin ortalaması %52 civarındadır bu oran %69 olan Türkiye ortalamanın altında kaldığı için dezavantajlıdır. Bu açıdan bölgenin işgücü kaybetmemesi çok önemlidir!” sözlerini kullandı.
“Tarımsal veriler açısından 10 ilimize bakacak olursak; 3,77 milyon hektar tarım alanı olan bölge Türkiye’nin tarım alanlarının %16’sını oluşturuyor. Bölgede 720 binden fazla (erkek) büyük baş, 1 milyon 420’i bini aşkın düve ve dişi dana ile toplam 2 milyon 140 bini aşkın büyükbaş hayvan varlığımız var. Küçükbaş için bu rakamlar keçi ve koyun toplam 9 milyon 369 bin ve toplam varlığın %16,30 kadarını oluşturuyor. Bölgenin tarımsal hasılası 83,3 milyar TL. Yani ülkemizdeki toplam tarımsal gelirlerin %15’i bu bölgeden gelmektedir.”
10 İLİMİZDE ACİL TARIMSAL ÖNLEMLER ALINMALIDIR!
Depreme maruz kalan illerimiz birincil tarımsal üretimler ve hayvancılık açısından son derece önemli illerimizdir. Bu durumda ivedi bir şekilde önlemler alınmalıdır:
• Beşeri ihtiyaçlar acilen karşılanmalı, insanlarımızın sorunları giderildikten sonra bölgedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı tahliye edilmelidir.
• Kaba ve kesif yem ihtiyaçlarının bir kısmı ödemesiz bir kısmı avans olarak karşılanmalıdır.
• Çiftçilerin var olan borçları, icra takipleri dâhil 1 yılı faizsiz olarak 2 yıl ertelenmelidir.
• SSK-Bağkur primleri ve ödemeleri 3 yıl süreyle ötelenmelidir.
• Depremden zarar görmüş, sakat hayvanların kesimi sağlanmalı, sağlam olanların Konya Gözlü, Şanlıurfa Ceylanpınar, Adana Çukurova, Aksaray KOÇAŞ, Malatya Sultansuyu TİGEM tesislerine tahliyesi sağlanmalı ve bakımları ücretsiz yapılmalıdır.
• Kesimi yapılacak yaralı ya da sakat hayvanların Adana, Diyarbakır ve Sivas Et ve Süt Kurumuna gönderilip güncel piyasa kasaplık karkas et fiyatından kesimi sağlanmalıdır.
• Mazot, Gübre ve Tohumluk yardımları yapılmalı, 2023 destekleme ödemeleri öne çekilmelidir.
• Üretime devam eden 35 yaşına kadar olan kadın-erkek tüm çiftçilerimizin sigorta ödemeleri devlet tarafından karşılanmalıdır.
Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Şehirlerimizdeki zararı görmek kadar köylerimizi, kırsal alanlarımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Kırsal alanımız, çiftçimiz, besicimiz, üreticimiz ve milletin efendisi olduğuna inandığımız köylülerimiz GIDA GÜVENCESİ açısından hayati öneme sahiptir. Onları yalnız bırakmamalı, bu zor zamanda üstün gayret gösterip desteklemeliyiz. Biz İYİ Parti olarak Gıda Güvenliğini MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ olarak görüyoruz.   

#iyi parti #fahrettinyokuş #konyamilletvekili
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