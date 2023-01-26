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İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na Başörtüsü çıkışı...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, başörtüsü değişiklik teklifi ile ilgili partisinin görüşlerini açıkladı. TBMM Genel Kurul'da Cumhur İttifakı'nın teklifine destek vermeyeceklerini açıkladı ve "Tarih Cumhur İttifakı'nı asla affetmeyecek. Teklifinin asgari 510 milletvekiliyle geçme imkanını ittiler" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 26.01.2023, 08:35 Murat Aydın
İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na Başörtüsü çıkışı...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feridun Bahşi ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin, 20 yıllık iktidarında kapsamlı anayasa değişiklikleri yaptığını, sistem değişikliğine gittiğini ancak zaruret olarak gördüğü başörtüsüne anayasal güvence konusunda çalışma yapmadığını söyledi.

ÖNERGELERİNİN GEREKÇESİNİ ANLATTI

Usta, AKP'nin başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklif metninin, yazım ve kanun tekniğine uygun olmayan, son derece eksik, içerisinde sıkıntılar bulunan bir metin olduğunu savundu.

İYİ Parti olarak AKP'nin anayasa değişikliği teklifine bir önergeyle destek vermek istediklerini açıkladıklarını anımsatan Usta, şöyle devam etti:

"AK Parti teklifi, 'dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim gibi bir kısım hizmetlerden mahrum kalmamasını' öngörüyor. Bizim değişiklik teklifimiz ise şu; başını örtmesi ya da örtmemesi dahil olmak üzere, tercih ettiği kıyafetinden dolayı kimse birtakım kamusal haklardan mahrum kalmasın istiyoruz.

Şu anda başlatılan kampanyaya da bakarsak aslında sanki İYİ Parti bu dini inanç meselesine takılmış gibi veya dini inanç cümlesinin orada geçmesinden rahatsız olduğumuzu ifade ediyorlar. Bu eksik ve yanlış bir bilgilendirmelidir.

Biz başörtüsü meselesini dini inanca bağlarsak bundan en fazla dindar insanlar, başını örten insanlar zarar görür. Şimdi bir tane kadın başını örtmüş olacak, ona birisi soracak, 'Siz bunu dini inancınız nedeniyle mi örtüyorsunuz, başka bir nedenle mi örtüyorsunuz?' Böyle bir vesayet oluşturmanın nasıl bir mantığı olabilir? Başını örtüyorsa örtüyordur. Bunun sorgulanmasını istemiyoruz."

'TOPLANTIDA ÜMİTLENMİŞTİM'

Usta, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile beraber geçen hafta cuma günü AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşme yaptıklarını aktararak, "Oradaki toplantıda ben ümitlenmiştim çünkü bize çok sıcak mesaj verildi, önergemizin son derece makul ve mantıklı olduğu söylendi. Biz de bu meselenin çözüleceği sevinci içerisinde oradan ayrıldık. Fakat dün gördük ki kurumsal olarak AK Parti ve MHP bu önergeyi reddederek meseleyi Sayın Erdoğan'ın ilk başta söylediği bir gollük pas meselesi haline dönüştürmek istiyorlar ve bunu seçim kampanyasının ana gündem maddesi haline getirmek istiyorlar. Bu durumda tarih Cumhur İttifakı'nı asla affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

'ELLERİNİN TERSİYLE İTMİŞ OLDULAR'

Önergelerinin reddedilmesinin birtakım sonuçları olacağını kaydeden Usta, "Bizim bu çok haklı olan talebimizin yerine getirilmesi durumunda biz İYİ Parti olarak, CHP de bu teminatı verdi, 'Biz bu maddeye olumlu oy kullanacağız' dedik. Bunun anlamı, başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifinin asgari 510 milletvekiliyle Meclis Genel Kurulundan geçme imkanını da ellerinin tersiyle itmiş oldular." diye konuştu.

'GENEL KURULDA OLUMLU OY KULLANMAYACAĞIZ'

Usta, "Anayasa değişikliği teklifi Genel Kurula geldiğinde 'hayır' oyu mu kullanacaksınız?" sorusuna, "Bundan sonraki tutumumuzu kendi yetkili kurullarımızla görüşeceğiz ancak bizim önergemiz çerçevesinde bir değişiklik yapılmaması durumunda biz hiçbir şekilde Genel Kurulda bununla ilgili olumlu oy kullanmayacağız." karşılığını verdi.

Evlilik birliğini tanımlayan Anayasa'nın 41'inci maddesinde de değişiklik yapılmaya çalışıldığını anımsatan Usta, "Anayasamızın 41'inci maddesinde aslında hukuken, Nüfus Kanunu'nda da Medeni Kanun'da da çok sarih olarak anlaşılabileceği gibi Türkiye'de ancak bir kadın ve bir erkek evlilik birliğini gerçekleştirilebilir. 41'inci maddeye baktığımızda bu hükmün altının çizildiğini görüyoruz. Bir şeyin altını çizmek için anayasa değişikliği yapılmaz. Toplumsal böyle bir talep de yok." dedi.

‘GENEL KURUL’DAN GEÇMEYECEK’

İYİ Parti ve CHP’nin genel kurulda teklifi desteklemeyeceğini söyleyen, HDP’nin de oy vermeyeceğini açıkladığını hatırlatan Usta, teklifin Genel Kurul’dan geçmeyeceğini ve bu fırsatı AK Parti ve MHP’nin ellerinin tersiyle ittiğini söyledi.

#iyiparti #milletvekili #erhanusta
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