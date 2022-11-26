Erdoğan-Esad görüşecek mi? Yorum MHP'den geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kavga ettiği liderlerle el sıkışmasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad’la da görüşüp görüşmeyeceği tartışmaları başladı. Esad'la görüşeceğine dair Cumhur İttifakı'ndan açıklamalar gelmeye başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir televizyon programında Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmeye ilişkin “Bölgesel şartlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini anımsatan Yönter, “Yakın zamanda bir görüşme bekliyor musunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bölgesel şartlar, bölgesel ve uluslararası dinamik karakterli yeni gelişmeler, komşuluk hukuku, asırlara dayanan birlik ve beraberlik, inanç temelli bağlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor. Çözemeyeceğimiz, paylaşamayacağımız herhangi bir sorun yok. Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır. Birincisi terörle mücadelede müessir bir blok oluşacaktır. İkincisi ise Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır.”