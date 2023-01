Erdoğan'dan gençlere mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÜniAK FEST Programı’nda yaptığı konuşmada, “Sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi geleceğe, sadece bilimde, teknolojide, sporda, sanatta değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizle hazırlamanın gayreti içinde olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen ÜniAK FEST Programı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.

Gençlerin, maziden atiye kurulan köprünün kilit taşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Çünkü Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki bu gençlik, uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Çünkü üstadın özlemle yâd ettiği bu gençlik, 'Zaman bendedir ve mekân bana emanettir' şuurundaki gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik, İstiklal Marşı'mızda tarif edilen gençliktir. Bu gençlik, milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Bu gençlik kendisine zincir vurmaya kalkan çılgınları, kükremiş sel gibi aşıp geçen ve geçecek olan gençliktir.

Bu gençlik, kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekâsıyla enginlere sığmayan gençliktir. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini görmek isteyen, başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Türkiye Yüzyılı'nın başladığını görmek isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkânı verdiği için hamt ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatını verdiği için hamt ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine, milletine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün, burada sizlerle birlikteyim" diyerek gençlere seslendi.

Bir filozofun "Ruhun gençliği ebedidir" sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşı kaç olursa olsun gençlik yıllarının heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlılığıyla ülkeye ve millete hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde birileri ısrarla kuşakları, harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL GÖNÜLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ"

Son 2 yılda gençlerle 34 ayrı programda bir araya geldiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programlarda sohbet ettiklerini, şiir okuduklarını, kâh gülüp eğlendiklerini, kâh hüzünlendiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar, o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyor."

Hayatının her safhasında olduğu gibi başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de daima gençlere hizmet için çalışıp çabaladıklarını, mücadele ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin de enerjileriyle, coşkularıyla, dinamizmleriyle hep kendilerinin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, okul bahçelerinde, kütüphanelerde, kantinlerde, velhasıl her yerde göğsünüzü gere gere, AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken fikri, sosyal, sportif her faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın. Üniversite topluluklarında, öğrenci kulüplerinde, her türlü organizasyonda AK gençliğin, ülke ve millet adına hayırlı işler yapma iradesini ortaya koyun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları’nın, son 2 senede 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üye ile AK Parti'nin farkını ve gücünü ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gençler, bunu çok iyi bilmeniz lazım. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay’daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer tüm partileri üst üste koyup, üçle çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. Dün AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet bayrağını taşıyan gençlerimizle bugün milletvekili, bakan, parti yöneticisi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi, girişimci, üretici olarak hayatın farklı alanlarında yol yürümeyi sürdürüyoruz."

Üniversite sıralarında AK Parti bayrağını temsil eden gençliğin yarın da aynı görevleri üstleneceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaokuldan, liseden gelen gençlerimiz de sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edecektir. Sevgili gençler; İşte buradan Volkswagen Arena'dan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti, gençlerin partisi olarak kurulmuş ve yükselmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek'in, "Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir ömür boyunca yarının bizim olacağı hayaliyle yürüttüğümüz mücadelemizin sonunda hamdolsun işte bugün burada Asım'ın, dirilişin, Türkiye Yüzyılı'nın nesli, sizlerle birlikteyiz. Yıllardır gençlerimizin enerjisini sömürerek kendi köhne düzenlerini sürdürenler, heveslerini kursaklarında bıraktığımız için bize kızgınlar, bize düşmanlar. Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz, her talebini karşıladığımız, her hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı, bizim şeref payemizdir."

Dün Antalya'da gerçekleştirdiği programlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya Kepez'de resmi rakamları istedim. 90 bin. Ardından sel felaketi sebebiyle Kumluca'ya gittim. Orada da 13 bin kişi. Oradan Manavgat'a geçtim, hani yanmıştı ya ormanlar vs... Oraları 1 yıla varmadan bitirdik ve köy konutlarının 450 tanesini sahiplerine teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BİZ KALDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman salondaki gençlerin attığı sloganlara karşılık verdiği konuşmasına şöyle devam etti: "Yıllarca bu ülkenin evlatlarından bir kısmı okul kapılarından geri çevrildi. Katsayı adaletsizliği ile mağdur edildi. Başörtüsü yasağı ile zulme maruz kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları yeterli sayıda üniversite kontenjanı olmadığı için yükseköğretim imkânından mahrum kaldı. Gençler size bir şey hatırlatacağım. Biz üniversiteye gireceğimiz zaman üniversiteye lise mezunlarından kaç kişi alıyorlardı biliyor musunuz? 10'da 1. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Bunları biz gerçekleştirdik. Gençlerin önünü biz açtık biz. Yıllarca bu ülkenin evlatları yükseköğretim harçlarını ödeyebilmek için sıkıntı yaşadı, üniversite eğitimini sürdürecek maddi imkân, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi. Yıllarca bu ülkenin evlatları bir avuç seçkin ve mütegallibe tarafından parsellenen, kamu ve özel sektör imkânlarının dışında tutuldu. Yıllarca bu ülkenin evlatları özgürlüklerini, haklarını, taleplerini dile getirmekten bile adeta men edildi. Yıllarca bu ülkenin öz evlatları, kendi ülkelerinde garip, kendi ülkelerinde parya muamelesi gördü."

Ülkenin her meselesi gibi gençlerin tüm bu sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle mesleki eğitime vurulan en büyük darbe katsayı adaletsizliğiydi. Buna son verdik. Kızlarımıza uygulanan haksızlığının ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize güvenin bir nişanesi olarak seçilme hakkını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik" değerlendirmesini yaptı.

“CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRINI, GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI YAPMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite harçlarını kaldırdıklarını, isteyen herkese kredi veya burs vererek, yurtların kapasitesini 850 bine çıkartıp dileyen her gencin yükseköğretim görebilmesini temin ettiklerini belirtti.

"Sizler hatırlamazsınız ama büyükleriniz iyi bilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede yıllarca üniversitelerin her açılışında, harçlarla ilgili tartışma, gösteri ve kargaşaların yaşandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi böyle bir harç gündeminin olmadığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi, burs rakamlarını 45 liracıktan aldık, bu yıl itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkı vermek için aylık 1800 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Ayrıca daha önceki yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik" dedi.

Bundan sonra öğrencilerin herhangi bir artış olmadan sadece aldıkları kredi kadar ödeme yapacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkânı sağladık. Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezi, 352 gençlik ofisimizle milyonlarca evladımızın sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Gençleri geleceğe sadece bilimde, teknolojide, sporda, sanatta değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizle hazırlamanın gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e dair hedeflerin her safhasını, gençlerle yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Cumhuriyetin ikinci asrını yine gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlandıklarını, bunun için önce 2023 seçimlerini, 16. seçim zaferiyle taçlandırmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sevgili gençler, şimdi öyle bir ses verin ki değil İstanbul'da, ülkemizin dört bir yanında duymayan kalmasın. Şimdi öyle bir ses verin ki gençlerimizi kendi arka bahçelerinin paryası gibi görenlerin yürekleri titresin. Şimdi öyle bir ses verin ki bayrağımızın dalgalanmasından, ezanlarımızın göğe yükselmesinden, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmamızdan rahatsız olanların süngüleri düşsün. Şimdi öyle bir ses verin ki gençlerinin coşkusuyla 85 milyonun tamamının gözü parlasın.

Gençler Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır mıyız? Gençler 2023'te AK Parti'yi bir kez daha zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Gençler ülkenin yönetiminde, milletin geleceğinde sorumluluk üstlenmeye hazır mıyız? Gençler hep birlikte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek ifade ettiğimiz kutlu nöbeti devralmaya hazır mıyız?"

Gençlere hitaben "Bir olarak, iri olarak, diri olarak kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kenetlenmeye hazır mıyız?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Gençler, özgürlüğümüzü, hakkımızı, hukukumuzu, değerlerimizi, geleceğimizi canımızdan aziz bilerek korumaya hazır mıyız? Gençler, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına çıkarmaya hazır mıyız? Gençler sandıkları patlatarak AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın sizlerin partisi olduğunu bir kez daha ispatlamaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Seçim gününe kadar durmak yok, yola devam. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin."