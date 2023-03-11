banner314

banner325

Son Dakika

Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, "AYM'nin verdiği karar hukuk skandalı olarak anılacak. AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur. Şu anki Anayasa Mahkemesi, Türk Milleti'nin mahkemesi değildir.

POLİTİKA 11.03.2023, 15:55 11.03.2023, 18:15 Murat Aydın
Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, "AYM'nin verdiği karar hukuk skandalı olarak anılacak. AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur. Şu anki Anayasa Mahkemesi, Türk Milleti'nin mahkemesi değildir. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı AYM Başkanı olursa biz bunu doğal kabul ederiz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Biz böyle düşünürken AYM’nin HDP kararı bir gafilliktir. HDP’nin hazine yardımı alması yönünde oy çokluğuyla karar almıştır.

*HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan dava devam ediyorken bu terör yatağının alacağı hazine yardımına 5 Ocak’ta bloke konulmuştu.

*Bu mahkeme, söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP’ye hazinenin kasasını açmıştır. Bu hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır.

*Mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil, ihanetin sözünü dinlemiştir. HDP’nin sözlü savunması da ertelenmiştir. Hukukun siyasileştiğini iddia eden müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır.

*Çünkü işlerine geldi mi adalet var derler, gelmedi mi adalet ve hukukun rafa kaldırıldığını iddia edecek kadar ikiyüzlülüğün içine gömülürler.

*AYM, HDP’nin seçime girmesini kolaylaştırmış, açıktan tarafını belli etmiştir. Cumhur İttifakı’nın seçimlerden sonra yegane hedefi yeni anayasadır.

*Bu kapsamda AYM’nin yapısı kökten değiştirilmeli, bu mahkemenin kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir.

*Şu anki Anayasa Mahkemesi, Türk Milleti’nin mahkemesi değildir. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı AYM Başkanı olursa biz bunu doğal kabul ederiz.

#bahçeli #aym #hep
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Mart 2023
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 13:19
İkindi 16:35
Akşam 19:12
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 57
2. Fenerbahçe 23 51
3. Beşiktaş 23 43
4. A.Demirspor 23 42
5. Başakşehir 22 40
6. Trabzonspor 23 38
7. Kayserispor 24 35
8. Karagümrük 23 30
9. Konyaspor 23 28
10. Antalyaspor 24 28
11. Alanyaspor 23 28
12. Gaziantep FK 23 25
13. Kasımpaşa 23 25
14. Sivasspor 23 24
15. Giresunspor 24 23
16. Hatayspor 22 23
17. Ankaragücü 22 22
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 23 18
Takımlar O P
1. Samsunspor 24 48
2. Eyüpspor 23 47
3. Pendikspor 24 43
4. Keçiörengücü 24 43
5. Bodrumspor 24 41
6. Sakaryaspor 24 40
7. Rizespor 22 37
8. Boluspor 24 35
9. Göztepe 24 34
10. Bandırmaspor 23 34
11. Manisa FK 22 33
12. Tuzlaspor 25 28
13. Adanaspor 22 25
14. Altay 23 19
15. Erzurumspor 23 18
16. Gençlerbirliği 24 17
17. Denizlispor 24 17
18. Altınordu 23 17
19. Yeni Malatyaspor 22 16
Takımlar O P
1. Arsenal 26 63
2. M.City 26 58
3. M. United 25 49
4. Tottenham 27 46
5. Liverpool 26 42
6. Newcastle 24 41
7. Fulham 26 39
8. Brighton 24 39
9. Brentford 25 38
10. Chelsea 26 35
11. Aston Villa 25 34
12. Crystal Palace 25 27
13. Wolves 26 27
14. Nottingham Forest 26 27
15. Leicester City 26 25
16. Everton 27 25
17. Bournemouth 26 24
18. West Ham United 25 23
19. Leeds United 26 23
20. Southampton 25 21
Takımlar O P
1. Barcelona 24 62
2. Real Madrid 25 56
3. Atletico Madrid 24 45
4. Real Sociedad 24 44
5. Real Betis 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Rayo Vallecano 24 35
8. Osasuna 24 34
9. Athletic Bilbao 24 33
10. Mallorca 24 31
11. Girona 24 30
12. Celta Vigo 24 28
13. Espanyol 25 27
14. Real Valladolid 24 27
15. Cadiz 25 27
16. Getafe 25 26
17. Sevilla 24 25
18. Almeria 24 25
19. Valencia 24 23
20. Elche 24 12
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir