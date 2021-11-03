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Cumhuriyet tarihinde bir ilk : AKP 19 yıldır tek başına iktidar

AK Parti Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşatıyor. 2002 yılı 3 Kasım tarihinde yapılan seçimde tek başına iktidar olan AKP, 19 ylıdr iktidarını tek başına sürdürüyor.

POLİTİKA 03.11.2021, 10:56 03.11.2021, 11:20 Murat Aydın
Cumhuriyet tarihinde bir ilk : AKP 19 yıldır tek başına iktidar

AK Parti 2002 yılında başladığı iktidar yolculuğuna 19 yıldır devam ediyor. Hem AK Parti'nin serüvenine, hem de önemli gelişmelere sahne olan o 19 yıla daha yakından bakalım.

Ardarda yaşanan koalisyon hükümetleri, ekonomik darboğazlar, siyasi çıkmazlar. Türkiye 2002 sonbaharına bu atmosferde girmişti. DSP, MHP, ANAP koalisyonunun aldığı erken seçim kararı, 19 yıllık AK Parti iktidarını başlatacaktı. Ancak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı onun başbakan olmasının önündeki engeldi.

AK Parti, kuruluşunun ikinci yılında Erdoğan’ın aday olamadığı seçimlerde yarışa girdi. 2002’de iktidarı yakalayan parti 19 yıldır bu konumunu koruyor. 3 Kasım 2002’de aldığı yüzde 34.28’lik oy oranıyla meclisin üçte iki çoğunluğunu alan AK Parti, ilk hükümetini Abdullah Gül Başbakanlığında kurdu. Partinin Genel Başkanı olan Erdoğan’ın siyasi yasağı ise Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle kaldırıldı.

Kentteki seçimlerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle Siirt’te 8 Mart 2003’te yenileme seçimleri gerçekleştirildi. Erdoğan, o seçime Siirt Milletvekili adayı olarak girdi ve seçildi. 15 Mart 2003’te Türkiye’nin 59’uncu, AK Parti’nin 2. Hükümetini kurdu. Kendisi de Başbakanlık koltuğuna oturdu.

AK Parti, girdiği ikinci genel seçimde yüzde 46 oy oranını yakaladı. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin dolması, “Yeni Cumhurbaşkanı kim olacak sorularını” gündeme taşıdı. AK Parti’nin adayı Abdullah Gül olacaktı. Ancak 27 Nisan 2007’de Genelkurmay, E-Muhtıra olarak hatırlanacak bildiriyi yayımladı.

Meclis’te 2007’de yapılan seçimlerin ardından Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı yıl yapılan referandum ile Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesinin önü açıldı.

Takvimler 2008 yılına gelindiğinde ise AK Parti’ye kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi, 6’ya 5 “Kapatılsın” dese de, niteliklikli çoğunluk sağlanamadığı için dava hazine yardımının belirli oranda kesilmesi ile sonuçlandı.

AK Parti, 2011 genel seçimlerinden yüzde 49 oyla birinci parti olarak çıktı. 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52 oy alan Erdoğan ise artık Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkmasının ardından AK Parti, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile yola devam etti. 2015 seçimlerinde tek başına iktidarı kaybetse de hükümetin kurulamaması nedeniyle 1 Kasım'da tekrarlanan seçimlerle AK Parti yeniden tek başına iktidar oldu. 2016 Davutoğlu’nun Genel Başkanlık görevini Binali Yıldırım'a devretmesi ile, Yıldırım yeni hükümet sistemine kadar hem genel başkan hem de başbakanlık görevini sürdürdü.

MİT krizi, dershanelerin kapatılması gibi tartışmaların odağındaki FETÖ, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde bulundu. Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar sayesinde darbe girişimi engellendi.

16 Nisan 2017’deki referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti de Cumhur İttifakı ortağı olan MHP ile Meclis'te çoğunluğa ulaşabildi.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise Cumhur İttifakı belediye meclislerinde oyunu korusa da belediye başkanlıklarında istediği başarıya ulaşamadı. 2021’de AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçildiği kongrede partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar da belirlendi.

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