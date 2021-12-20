Cumhurbaşkanı Erdoğan; Faiz, döviz kuru ve memur zammını konuştu

Sona eren kabine toplantısı sonrası, Türk Lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi. Erdoğan; faiz, enflasyon ve memur maaşları konularında da açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi.

2 saat 45 dakika süren toplantıda asgari ücrete yapılan zam, 3600 ek gösterge, corona virüsü salgını, Omicron mutasyonuyla mücadele ile fahiş fiyatlar ve stokçuluk konuları görüşüldü.

TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ

Sona eren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu.

* Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.

2022 YILI BÜTÇESİ

* TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 2022 yılı bütçesinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemiz üzerine oturttuğumuz stratejik programlarla hedeflerimize katkı sağlayacaktır.

* Gelecek projeksiyonların odağını oluşturan 2053 vizyonunun ilk adımı olan Yeşil Kalkınma Projesi, çevreci yönleriyle öne çıkmaktadır.

* Rakamlarla ifade edecek olursak 2022 bütçemizin giderleri bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1 trilyon 751 milyar lira. Faiz dışı açık, 38 milyar lira olarak hesap edilmektedir.

* Yine bütçede tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bütçe hazırlık sürecinde emeği geçen kurumlarımız ile sürece katkı veren milletvekillerine teşekkür ediyorum.

“HERKES KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK”

* Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama %5,1 büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında herkes küçülürken biz %1,8 büyüdük.

* Hükümetlerimiz döneminde nüfusun 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdamımızı 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık.

* Eğitimde sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide ve tarımda tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık.

* Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine kadar nice engelleri aşarak ülkemizi bu seviyeye getirdik. Demokraside kalkınmada, güvenlikte diplomaside hak ettiği yere getirdiğimiz Türkiye’yi ekonomide de hak ettiği yere getirmeye kararlıyız.

STOKÇULUKLA MÜCADELE EDECEĞİZ

* Hükümet olarak bu çerçevede gereken adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlarla kurumlarımız harekete geçmiştir.

* Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkardık. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin de yükünü azalttık.

TL MEVDUATLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

* Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum.

* İnsanlarımızın bankadaki TL varlığının mevduat kazancı, kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

* Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Devlet iç borçlanmaya talebi arttırmak için buradaki stopajı %0’a indiriyoruz.

* İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, ihracatı özendirmek, firmalarımızı KDV yoluyla finansa hızlı erişimini sağlamaktır.

* Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Aradaki fark daha sonra TL olarak ihracatçımıza ödenecektir.

* Bireysel Emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.

* Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilecek ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecektir.

* Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Ülkemizdeki istikrar için tüm bunları hayata geçireceğiz.

MEMUR MAAŞLARINDEN VERGİLERİ KALDIRACAĞIZ

* Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.

FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

* Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük bir geri adım atmaya ne niyeti vardır, ne de böyle bir ihtiyacı vardır. Biz bu oyunu kendi kuralları ile oynayarak hedeflerimize ulaşacağız.

* Faiz politikasıyla beraber evelallah zaman bunu gösterecek, birkaç ay sonra enflasyon da nasıl düşmeye başlayacak, bunu da hep beraber yaşayacağız.

“HEDEFE ULAŞACAĞIZ”

* İyi niyetle yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yapılan hiçbir işe destek vermemiş olanların insanımızın derdiyle dertleniyor edasıyla yaptıkları riyakarlığın, bizim nezdimizde yeri yoktur. Yine MB’nin faiz indirimi kararıyla dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için yaptığı müdahaleleri parantez içinde yaptıkları cinlikleri izliyoruz.

* Swap anlaşmalarının önceden belirlenmiş döviz kuru üzerinden yapıldığı dedikodularını yayanların hangi amaca hizmet ettiğini iyi biliyoruz. Biz her zamanki gibi milletimize bakıyoruz, ne istediğine bakıyoruz. Türkiye’nin serbest ekonomisinden en küçük adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.

* Biz bu oyunu kendi kurallarımızla hedefe ulaşacağız. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek çözüm sunamayanların Türkiye’yi de dünyayı da okuyamadıkları ortadır. ABD başta olmak üzere 0 faiz – faizler var.

* Çin, Hindistan’a bakıyorsunuz 6-7-8 bu tip faiz politikaları var. Biz bu faiz indirimiyle birlikte birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak birlikte yaşayacağız. Biz dün bu göreve gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde enflasyon, faiz neredeydi. Biz burada kalkıp ülkedeki ekonomiden anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık, uyguladık.

* Yaşadıklarımızla, uyguladıklarımızla, faizi de, enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada. Dünya ekonomisinin %80’nini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en güçlü kavgasını veriyor.

* Avrupa MB’nin de ABD MB’nin de diğerlerinin de para politikaları istihdamı koruma merkezli olarak değerlendirmektedir. Avrupa ülkeleri Euro’ya geçiş sürecinde paralarını %50 devülüye ederken Türkiye bunun dışında tutularak sanayimize, ticaretimize görünmez engeller konulmuştur.

“BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”

* Hazinemizin borçlanma faizlerini belirleyen risk primlerinin yüksekliğinin Türkiye’nin gerçekleriyle ilgisi olmadığını iktisatçılar resmediyor. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni vizyon teklif ediyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil, 2023 hedefleri 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

* Verilere, dünyaya ihtiyaçlara bakacağız, tüm bunların ışığında politikalarımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonu da bu şekilde dizginleştireceğiz. Sevgili milletim sizleri seviyoruz. Bizlere inanın.

* Küresel metal enerji fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar, para bolluğundan kaçma tezinin ürünüdür. Sözde büyük ekonomiler kendi aralarındaki kavganın faturasını diğer ülkelere kesmek istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz diyorum. Bunun için istihdam, üretim, büyüme diyoruz.

TÜSİAD’A TEPKİ

* Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım.

* Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır.

ERKEN SEÇİM OLMAYACAK; SEÇİM 2023 HAZİRAN'DA

* Boşuna sayıklamayın, bunlar rüyadır Rüya. Haziran 2023’ü bekleyeceksiniz. Hazine’deki hazır parayla al kullan. Ya bunları yapsaydınız o zaman. CHP’nin iktidar döneminde neden yapmadınız? Aklınız ermez çünkü.

* Türkiye’ye öyle hazır para gelmiyor. Kaynak üreteceksiniz. Para kaynaklarını çeşitlendireceksiniz. Lider olarak bu para kaynaklarını çeşitlendiriyorsanız sonuç alırsınız.

* Şu anda önümüzde yapılmakta olan şehir hastanesi var. Aynı şekilde altyapıyla ilgili devam ediyor. 5 tane havalimanı var. Daha yapılacak olanlar var. Ama siz bunu hazır kasadan yapmaya çalışırsanız orada tıkanırsınız. Biz kaynakları şekillendirerek yapıyoruz ama muhalefetin aklı buna ermez.

“BİRİLERİNİN ÖZELLİKLE CANINI YAKMA PAHASINA BUNLARIN DA ÖNÜNÜ KESECEĞİZ”

* Firmalarımızın vatandaşlarımızın bankalarda yüzlerce milyar dolarlık döviz mevduatı var. Yastık altını saymıyorum bile. Ülkemizde döviz kıtlığı değil döviz bolluğu var.

* Geçtiğimiz günlerde ülkemizin uzaydaki aktif 8. uydusu olarak TÜRKSAT 5B’yi uğurladık. Böylece son yılda uzaya 2 uydu fırlatan ülke haline geldik. Modern Türkiye bu. Türkiye ne patinaj yapıyor ne geriliyor, tam tersine sürekli ataklarla ilerliyor.

* Kurdaki artış ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz bile. Aslında ülkemizde döviz bolluğu var. Halihazırda böyle bir süreç yaşıyoruz. Döviz alımına yönelik psikolojik eğitim ortadan kalktığında bu bolluğu göreceğiz. Birilerinin özellikle canını yakma pahasına önünü keseceğiz.

* Belli kesimlerin artışla orantılı olmayan fiyatlandırmalar yaparak haksız kazanç peşinde olduklarını görüyoruz, önlerini keseceğiz. Buradan açıkça ilan ediyorum. Her kim kur spekülasyonuyla, faiz baskısıyla, dünyadaki gelişmeleri ters düz ederek, bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor.

* İşte görüyorsunuz yatırımlar artıyor. İstihdam güçlü şekilde destekliyoruz, fabrikalarımız çalışıyor, ihracatımız artıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 20 yıla yakın süren kalkınma hamlesi yaşandı.

“RİSK ALIYORUZ”

* İleride keşke dememek için şimdi risk alıyoruz. Milletin sancısını sıkıntısını derdini küresel para baronlarının çıkarlarına meze etmeye çalışanlara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz.