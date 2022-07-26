Cumhur ittifakını endişelendiren anket sonucu; AKP ve MHP'de büyük düşüş...

Son zamanlarda muhalefet partileri halkla içiçe olabilmek amacıyla sokak sokak dolaşıp poropaganda çalışması yaparken, Ak Partililerin sokağa çıkmaktan tedirgin oldukları görülüyor. Sokağa çıkan Ak Partililer vatandaşların tepkisiyle karşılaşırken, muhalefetinde sokak çalışmalarında özelikle Cumhur ittifakı yanlıları tarafından provakatif harektler yapıldığı ortaya çıkıyor.

Durum böyleyken yapılan anketler ise AKP oylarının sürekli düşüşte olduğunu ortaya koyuyor. AKP İli birlikte ittifak ortağı MHP'de de durum içler acısı olarak gğörülüyor. Erdoğan'ın canını sıkan anket ortaya çıktı. Cumhur ittifakını ve özellikle AKP'yi panikleten sonuçlarThemis Araştırma yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren anket ortaya çıktı. AKP'yi panikleten sonuçlar

Themis Araştırma, son anket sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan anket sonuçları, AKP'nin oy oranındaki erimeyi gözler önüne sererken çok kritik veriler elde edildi. Ankete göre, AKP ve ittifak ortağı MHP’nin oyları adeta yerlerde sürünüyor.

Türkiye’de günbegün kötü giden ekonomi başta olmak üzere sorun haline gelen birçok mesele gittikçe büyüyor. Muhalefet tarafından seçim çağrıları yapılırken, AKP’nin eridiği, son anket sonuçlarına yansıdığı gibi meydanlarda da ortaya çıkıyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 30'U GEÇEMEDİ

Milli Gazete'nin haberine göre, Themis Araştırma'nın yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarında, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 29,5 çıktı.

AK Parti’nin oy oranı: Yüzde 26.4

MHP’nin oy oranı: Yüzde 3.1

'Oy kullanmayacağım' diyenlerin oranı: Yüzde 11.2

'Kararsızım' diyenlerin oranı: