Cumhur da Millet de HDP'ye muhtaç... Anketler seçimi HDP'ye kilitledi

Son anket sonuçları anlı yayında açıklandı. Halk TV canlı yayınında son yaptıkları anket sonuçlarını paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık." İfadelerini kullandı.

Türkiye'da olası bir seçimde Cumhur ve Millet ittifakı tarafından dışlanan HDP kilit parti durumunda görülüyor. HDP Yüzde 11 gibi görülen oyunu kaybetmediği sürece, diğer ittifakların yüzde 50'yi aşıp iktidarı ele geçirmesi mümkün görülmüyor.

Bu durumda, Cumhur İttifakı'nın bir şekilde HDP ile bir anlaşma yapabileceği siyasi kulislerde konuşulurken, tekrar açılım süreci ve Selahattin Demirtaş'ın affı gibi konularında ileride gündeme gelebileceği siyasi kulislerde dile gektiriliyor. Bu ayrıntıları ortaya çıkaran ise yapılan anketler. Ankatlara göre yüzde 10'un üzerinde olan HDP'yi yanına almayan bir ittifakın seçimi kazanması mümkün gösükmüyor.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son araştırmanınsonuçlarını Halk TV'de canlı yayında açıklandı.

Halk TV canlı yayınına katılan Selçuki, anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 32, CHP'nin oy oranı yüzde 25 olarak hesaplandı. Ankette Zafer Partisi de ilk kez çıktığını belirtti

MİLLET İTTİFAKI YİNE ÖNDE

Selçuki, anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık."

6'LI MASA DEĞİL, CHP VE İYİ PARTİ

"Millet İttifakı derken 6'lı masayı kast etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi kast ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi toplayınca Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin üzerinde ki bu ikinci aydır. Mart ayında da aynı sonucu görmüştük. Gelecek, Saadet ve DEVA yok. Onların da oylarını topladığınızda yaklaşık yüzde 4 ile 5 arasında bir yere tekabül ediyor."

ZAFER PARTİSİ İLK KEZ ÇIKTI

"Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında. Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."

İŞTE O ANKET SONUÇLARI

Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi.

Buna göre, partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle oldu.

AKP: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7