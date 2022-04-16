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Cumhur da Millet de HDP'ye muhtaç... Anketler seçimi HDP'ye kilitledi

Soh yapılan anketlerde Millet ve Cumhur İttifakı yaklaşık bir oy alabilecek kapasitede görülüyor. Cumhur İttifakı'nın da , Millet İttifakı'nın da yüzde 50'yi aşabilmesi için HDP'ye ihtiyacı var. İki ittifak tarafından da dışlanan HDP'nin yüzde 11 oyu gözüküyor.

POLİTİKA 16.04.2022, 00:40 16.04.2022, 14:58 Murat Aydın
Cumhur da Millet de HDP'ye muhtaç... Anketler seçimi HDP'ye kilitledi

Son anket sonuçları anlı yayında açıklandı. Halk TV canlı yayınında son yaptıkları anket sonuçlarını paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık." İfadelerini kullandı.

Türkiye'da olası bir seçimde Cumhur ve Millet ittifakı tarafından dışlanan HDP kilit parti durumunda görülüyor. HDP Yüzde 11 gibi görülen oyunu kaybetmediği sürece, diğer ittifakların yüzde 50'yi aşıp iktidarı ele geçirmesi mümkün görülmüyor. 

Bu durumda, Cumhur İttifakı'nın bir şekilde HDP ile bir anlaşma yapabileceği siyasi kulislerde konuşulurken, tekrar açılım süreci ve Selahattin Demirtaş'ın affı gibi konularında ileride gündeme gelebileceği siyasi kulislerde dile gektiriliyor. Bu ayrıntıları ortaya çıkaran ise yapılan anketler. Ankatlara göre yüzde 10'un üzerinde olan HDP'yi yanına almayan bir ittifakın seçimi kazanması mümkün gösükmüyor. 

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son araştırmanınsonuçlarını Halk TV'de canlı yayında açıklandı.

Halk TV canlı yayınına katılan Selçuki,  anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 32, CHP'nin oy oranı yüzde 25 olarak hesaplandı. Ankette Zafer Partisi de ilk kez çıktığını belirtti

MİLLET İTTİFAKI YİNE ÖNDE

Selçuki, anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık."

6'LI MASA DEĞİL, CHP VE İYİ PARTİ

"Millet İttifakı derken 6'lı masayı kast etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi kast ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi toplayınca Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin üzerinde ki bu ikinci aydır. Mart ayında da aynı sonucu görmüştük. Gelecek, Saadet ve DEVA yok. Onların da oylarını topladığınızda yaklaşık yüzde 4 ile 5 arasında bir yere tekabül ediyor."

ZAFER PARTİSİ İLK KEZ ÇIKTI

"Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında. Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."

İŞTE O ANKET SONUÇLARI

Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi.

Buna göre, partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle oldu.

AKP: Yüzde 32                 

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

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3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 33 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 44
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
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2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
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5. Eyüpspor 30 50
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10. Tuzlaspor 30 41
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13. Denizlispor 30 36
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1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
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4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
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7. M. United 31 51
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3. Sevilla 31 60
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