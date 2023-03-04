CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Soframızı Büyütmeye Devam Edeceğiz…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz… Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde, Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…” mesajıyla bir video paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu açıklamalarda bulundu:

“Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep “Halil İbrahim Sofrası”ndan bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkeni tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye’nin bütün renlerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberrut sarayı göndermek ya da değiştirmek değil amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin… Bu da olmaz, tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaret etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor, hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler... Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız, hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamaktır. Onun için ne ben, ne de partimdeki yol arkadaşlarım her hangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız, biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız, Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.”