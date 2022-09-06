CHP Grup Toplantısı Giresun'da; Kılıçdaroğlu Giresun'un bizde özel bir yeri var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısını Giresun'da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Fizkobirliğin kuruluş zamamının hatırlattı. Giresun'da kamuya ait tüm fabrikaların kapatıldığını yada satıldığını vurguladı. Giresun'un cezalandırıldığını ifade etti. Bu ülkeyi kuranlar "Köylüü Milletin Efendisi'der " dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da bir dizi ziyaretinin ardından partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

‘BİZE KATILIN’

“Bize katılın dedim bunu defalarca dile getirdim çünkü Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar iyi değil. Hepimiz ne olacak bu memleketin hali diye düşünüyoruz. Bu memleketin hali beraber olursak, birlikte mücadele edersek, seçimlerde sandığa gidip oyumuzu kullanırsak, oyumuzu kullanırken vicdanımızın sesini dinlersek bu memlekette her şey düzelir ve her şey güzel olur.”

‘BÜYÜK ACILAR YAŞADIK’

“100 yıllık süreç içerisinde pek çok acı olaylar yaşadık. Bu ülkede başbakanlar idam edildi. Gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi. İnsanlar sağcı, solcu diye birbirlerini öldürdüler. Büyük acılar yaşadık. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Giresunlu kardeşlerime ve Giresun’dan bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum, sakın ola kamplaşmayın.

Herkesin düşüncesine saygı göstermeliyiz ama beraber bu ülkede huzur içinde yaşayabiliriz. Beraber, kamplaşmadan, kızmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden herkese hizmet etmenin görevini yaşamalıyız. Türkiye’ye yeni bir iklim getirme hedefindeyim. Yeni bir amacım var. Ya neyin kavgasını veriyoruz? Çocuk yatağa aç giriyor onun mu kavgasını veriyoruz? Hayır başka kavgalar peşindeyiz. Buradan Türkiye’yi güçlü olarak çıkaracağız.”

Kılıçdaroğlu kırsalda çalışan kadın ve gençlerin, emeklilik sigortasının devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

CANLI YAYIN.