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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’la Bir Araya Geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM’de bir araya geldi.
POLİTİKA 04.03.2023, 10:15 04.03.2023, 10:25 Murat Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM’de bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM’de bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.
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