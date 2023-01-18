CHP'den seçim tarihine itiraz; 14 Mayıs 2023 Erdoğan içindir!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın sözlerine CHP'den de ilk yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karara itiraz ederek "Seçimin haziranda olacağını demiştin, sözünü tutamadın. Biz 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik. Bu tarihten sonrası senin koltuğun içindir." dedi.

Kamuoyunda seçimlerin erkene alınacağı konuşulurken, AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlattı. Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı. CHP'den Erdoğan'ın bu sözlerine ilk yanıt geldi.

"SEÇİM TARİHİNİ BELİRLEMİŞSİN, HAYIRLI OLSUN"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkoç, "Seçim tarihini belirlemişsin, hayırlı olsun. Demişsin ki Mayıs'ın 14'ü... Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. 'Seçim haziranda olacak, zamanında olacak' demiştin, o sözünü dahi tutamadın" dedi.

14 MAYIS'A İTİRAZ ETTİ

Özkoç 14 Mayıs kararına itiraz ederek, "Biz sana dedik ki '6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir, 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir.' Sen milleti düşünmediğin için, kendin için bir seçim tarihi belirledin" ifadelerini kullandı.

"Ve biz millet olarak buna uymak zorundayız ama bu millet son kez senin aldığın bu karara uymak zorunda kalacak" diyen Özkoç, "Umut ediyorum ki ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar itibarlı Türkiye Cumhuriyetin noktasına gelir" açıklamalarında bulundu.