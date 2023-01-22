Cem Uzan'dan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışma yaratan açıklama

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, “Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye geleceğim” dedi. Uzan, Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda 'Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptalinin' gerektiğini öne sürdü. Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, “Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye geleceğim” dedi.

TELE1 TV’de yayınlanan Fikir Kulübü’nün konuğu olan Uzan, genel seçimlerde aday olacağını belirtti.

Uzan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim.

Kanunlarda kâğıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi. Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye…"