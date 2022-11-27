BTP lideri Hüseyin Baş, Mustafa Sandal'la tavla oynadı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile Türk müziğinin yıldız ismi Mustafa Sandal tavla oynadı.

İkilinin tavla oynarken paylaştıkları görüntüde oldukça keyifli oldukları görüldü.

Oyunla ilgili Mustafa Sandal, “ Hüseyin Baş kardeşim pazar tavlasına çok iddialı geldi. Sonuna kadar mücadele etti Ama sonuç 6-2 :)” paylaşımı yaparken, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, “Adam kazandı. Yakında rövanş...” paylaşımı yaptı.