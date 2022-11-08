Bahçeli'den beklenen açıklama geldi; AKP'nin HDP Ziyareti Son derece doğal ve doğru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada AKP heyetinin HDP’yle görüşmesi hakkında ”Son derece doğal ve doğru bir adımdır” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekim ayında ‘Başörtüsüne yasal güvence’ için kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” önerisinde bulunmuş bu konuda çalışma başlatmıştı.

AKP teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’yi ziyaret ederek değişiklik hedeflerini anlatarak siyasi partileri bilgilendirip görüşlerini aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet, HDP grubunu ziyaret etti.. AKP’lileri HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’la birlikte parti sözcüsü Ebru Günay karşılamıştı.

Görüşmenin ardından uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Günler süren sessizlik sonrası gözler MHP’nin bugünkü grup toplantısına çevrilmişti.

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, AKP’nin TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etmesinin ‘son derece doğal ve doğru’ olduğunu söyledi.

Bahçeli, şunları söyledi: ”HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.”