banner314

banner325

Son Dakika

Ali Babacan’dan ‘Merkez Bankası’ çıkışı: Döviz yakma fırını olarak kullanılıyor

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Ülkeyi yönetenler Merkez Bankasını döviz yakma fırını olarak kullanıyor. Arka kapıdan satılan döviz miktarı 250 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar. Sadece bu yıl faize ve kur farkına ödenen parayla 1 milyon konut yapıp insanlara bedava dağıtmak mümkündü" dedi.

POLİTİKA 26.11.2022, 02:44 26.11.2022, 02:54 Murat Aydın
Ali Babacan’dan ‘Merkez Bankası’ çıkışı: Döviz yakma fırını olarak kullanılıyor

Halk TV'de Halk Meydanı programında soruları yanıtlayan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ADVERTISING

“Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bir İstanbul Sözleşmesi vardı. Türkiye’nin bu sözleşmede emeği var. Bu sözleşmede; kadına karşı şiddetin aması, fakatı olamaz diyordu. Bugün İstanbul’da gördüğümüz manzara sadece Türkiye için değil, dünya için bir utanç vesikası.

COP27 toplantılarını yakından izledik. Sonuçları arzu ettiğimiz gibi olmasa da en azından farkındalık oluşturmak için yılda bir bu toplantıların yapılmasını faydalı görüyoruz. 2050 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefimizi koyduk. Net sıfır hedefi içerisinde kömürden çıkış da var. Salınan karbonun zararının önlenmesi de var. Cumhurbaşkanı G20’ye gitti. Merak ediyorum, Çin cumhurbaşkanıyla görüşürken ‘Dünyayı en çok kirleten ülkesiniz. Nasıl tedbir alacaksınız?’ diye sordu mu? Biden’la ‘Karbon emisyonunuzu nasıl azaltacaksınız? Ne kadar para koyacaksınız?’ diye konuşuldu mu?

Bizim zamanımızda Dünya Bankası Başkanı Türkiye’yi seçiyordu. Dünya Bankası’nın başkanı emekli oldu. ‘Emeklilikten sonra birkaç sene Türkiye’de yaşamak istiyorum. Üniversitelere benim için bakabilir misiniz?’ dedi. İstanbul’da ne yapabilir diye araştırma yaptım.

Interrail yapan, Avrupa'yı trenle gezen bir gençlikten günde tek öğünle tok durmaya çalışan bir gençliğe geldik. Cumhurbaşkanı gençlere büyük bir jest yaptı. 'Şehir dışında okuyan gençler ailelerini görebilsin diye yılda 2 defa otobüs bileti alacağız' dedi.

“HIZLI ŞEKİLDE İŞSİZLİK ORANLARINDA DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ”

Gençleri 3-6-12 aylık yeniden beceri kazandırma programlarına tabi tutmamız gerekiyor. Yol, yemek parasını karşılayacağız. Programa katılan genç gelir vergisi, işveren de sosyal güvenlik primi ödemeyecek. Çok hızlı şekilde işsizlik oranlarında düşüş göreceğiz.

Biz devraldığımızda ülkenin borcunun millî gelire oranı %74’tü. Biz bunu ta %27’ye kadar indirdik. Mutlak rakam olarak borç belki arttı ama ekonomi ondan çok daha fazla büyüdü. Artan, özel sektör borcudur çünkü harıl harıl yatırım yapıyordu.

Türkiye’nin acil servis programına ihtiyacı var. Bir an önce krizden çıkartmak gerekiyor. Türkiye’de yeni ekonomik modeli mutlaka yüksek katma değere, dijital dönüşüme, yüksek teknolojiye doğru ekonominin direksiyonunu kıracak bir kalkınma modeli gerekiyor.

“DÖVİZ YAKMA FIRINI OLARAK KULLANILIYOR”

Ülkeyi yönetenler Merkez Bankasını döviz yakma fırını olarak kullanıyor. Arka kapıdan satılan döviz miktarı 250 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar. Sadece bu yıl faize ve kur farkına ödenen parayla 1 milyon konut yapıp insanlara bedava dağıtmak mümkündü. Fakirden alıp zengine veren bir ekonomik uygulama var şu anda. Ekonomik model de demiyorum çünkü model falan değil bu, bir kişinin aklına geleni yaptığı uygulama. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı Türkiye’de.

Ülkenin Cumhurbaşkanı kapı kapı dolaşıyor 5 milyar, 10 milyar için. IMF geldi bizden borç para istedi. Biz bunu yaşadık Türkiye’de. Yunanistan kriz yaşadığında kredi teklif ettik. Nereden nereye...

“KONSERE, TİYATROYA GİTMEK LÜKS HALİNE GELDİ”

Şu anda 80 bin lirayı denkleştirenler askerliği 1 ay yapıyor. Parası olmayanlar daha uzun süre. Adaleti sağlamanın yolu; zorunlu askerliği kaldırıp tamamen profesyonel orduya geçmek.

#AliBabacan #MerkezBankası
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 26 Kasım 2022
İmsak 06:27
Güneş 07:57
Öğle 12:56
İkindi 15:23
Akşam 17:46
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Bodrumspor 14 22
7. Boluspor 13 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir