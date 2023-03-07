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Akşener döndü, Bomba patladı... Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet ittifakında tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanlığı Adayı netleşti.Saadet Partisi'nde 4.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı.

POLİTİKA 07.03.2023, 06:52 Murat Aydın
Akşener döndü, Bomba patladı... Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet ittifakında  tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanlığı Adayı netleşti. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Masadan kalkmasının ardından dağıldı dağılacak denilen Millet İttifakı daha güçlü dönüş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, Meral Akşyener'i ziyaret ederek adaylık açıklaması için Saadet Partisi'nde yapılacak toplantıya katılını sağladı. Kılıçdaroğlu ile de görüşen Meral Akşener Masa'daki yerini aldı. Saadet Partisi'nde 4.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı. 

Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde yapılan Millet İttifakı toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı resmi olarak belli oldu.

KARAMOLLAOĞLU AÇIKLADI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize hoşgeldiniz diyorum. Bugün Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Ramazan'a çok kısa zaman kaldı. Aldığımız kararları başarıyla neticelenmesini niyaz ediyoruz Allah'tan. İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. Birçok şehirde şehir diye bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev addlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız.

Seçimlerin ardından kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocucun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılıması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu bşaaracağız.

Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır.

Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun."

ADAYLIK METNİ İSE ŞÖYLE:

Millet İttifakı yol haritasını ise şu metinle açıkladı:

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASI

Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık:
1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.
2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. 3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.
4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.
5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır
6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.
7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.
8. Cumhurbaşkanı;
seçimlerin yenilenmesi,
OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar
alacaktır.
9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.
10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.
11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.
12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.

#KemalKılıçdaroğlu #MeralAkşener
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