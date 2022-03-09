AKP'liler 'Soylu' dedi; Erdoğan'ın yerine mi geçiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kimin geçeceği konusunda hesaplar zaman zaman alevleniyor.

Kulislerde AK Parti'nin başına geçecek isimlerin arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ve Abdullah Gül gibi isimler konuşuluyor.

Gezici Araştırma Şirketi, 26-27- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde seçmenin algısını belirlemek üzere yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Seçmene "AK Parti içinde Erdoğan dışında en beğendiniz kişi kimdir?" diye soruldu. Erdoğan'dan sonra en beğenilen ismin AK Parti'nin başına geçecek isimlerden Süleyman Soylu olarak çıkması dikkat çekti.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 28.5'i Süleyman Soylu‟yu beğendiğini ifade ederken yüze 21.4'ü Hulisi Akar'ı, yüzde 14.3'ü Ömer Çelik'i, yüzde 10'u Fuat Oktay'ı, yüzde 9.6'sı Murat Kurum'u, yüzde 5.3'ünün de Mustafa Şentop'u beğendiği söyledi.