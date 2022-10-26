AKP'den ayrılan Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'de. Rozetini Meral Akşener taktı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisinde yaşanan bazı olayların kendisini rahatsiz ettiğini ifade ederek partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Fakıbaba daha sonra, İYİ Parti’ye katılacağını duyurmuştu.. İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener’in Fakıbaba’ya parti rozeti parti rozetini taktı. Böylece AKP'den ayrılan Fakıbaba İYİ Parti'ye katıldı.

Fakıbaba, AKP'den istifasını anlatırken sosyal medya hesabından “2003’te üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlâki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

FAKIBABA İYİ PARTİ’YE NASIL KATILDI?

Akşener, Fakıbaba’nın partiye katılmasıyla ilgili ise “Ortak dostlarımız var bizim sayın başkanla, bakanımızla. Ben bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için. Gaziantepli eşi, hanımefendinin çok güzel yumurtalı çiğ köfte yaptığına dair bilgim vardı. Aradım, 'Sayın bakanım, ben buralarda gariban, ev yok, koca İstanbul'da ben yalnız, aç biilaç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum.' dedim, öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar oldukları için öyle başladı ve devam etti.” ifadelerini kullandı.