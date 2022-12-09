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Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Tarihten ders alsınlar

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmesi ve tarihten ders alması gerektiğini vurguladı. Terörle ilgili mücadeleye yönelik rakamlar da veren Bakan Akar, 2015'ten bugüne kadar 37 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

POLİTİKA 09.12.2022, 18:09 Murat Aydın
Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Tarihten ders alsınlar

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orasıdır. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç dahil hava ve kara harekatları icra edilmektedir. Harekatlarda aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 364 terörist etkisiz hale getirildi.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.

"HİÇ KİMSE TERÖRİSTLERE KARŞI MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEMESİN"

İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır.

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #yunanistan #terör
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