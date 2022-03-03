Son Dakika
Ak Parti'den istifa eden eski belediye başkanı Gelecek Partisi'ne katıldı
Mensubu bulunduğu AK Parti’den geçtiğimiz yıl istifa eden Giresun eski belediye başkanı Hurşit Yüksel Gelecek Partisi'ne katıldı. Yüksel’in rozetini bizatihi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu taktı.
POLİTİKA 03.03.2022, 02:10 03.03.2022, 02:17 Murat Aydın
Mensubu bulunduğu AK Parti’den geçtiğimiz yıl istifa eden Giresun eski belediye başkanı Hurşit Yüksel Gelecek Partisi'ne katıldı.
Gelecek Partisi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ; "Partimiz yeni katılımlarla büyüyor. Ak Parti'den istifa ederek aramıza katılan
Giresun eski Belediye Başkanı Sn. Hurşit Yüksel'e hoş geldiniz diyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gelecek Partisi Genel merkezinde düzenlenen törende Yüksel’in rozetini bizatihi Ahmet Davutoğlu taktı. Gelecek Partisi kurmaylarının
da yer aldığı törene çok sayıda Giresunlu vatandaşımızın katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 03 Mart 2022
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:29
|Öğle
|13:21
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Celta Vigo
|26
|32
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Espanyol
|26
|29
|14. Elche
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|27
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18
Yeni Sayımız Tümü
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016