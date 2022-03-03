Ak Parti'den istifa eden eski belediye başkanı Gelecek Partisi'ne katıldı

Mensubu bulunduğu AK Parti’den geçtiğimiz yıl istifa eden Giresun eski belediye başkanı Hurşit Yüksel Gelecek Partisi'ne katıldı.

Gelecek Partisi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ; "Partimiz yeni katılımlarla büyüyor. Ak Parti'den istifa ederek aramıza katılan

Giresun eski Belediye Başkanı Sn. Hurşit Yüksel'e hoş geldiniz diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gelecek Partisi Genel merkezinde düzenlenen törende Yüksel’in rozetini bizatihi Ahmet Davutoğlu taktı. Gelecek Partisi kurmaylarının

da yer aldığı törene çok sayıda Giresunlu vatandaşımızın katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.