Ahmet Özal'a Parti Başkanlığı teklifi mi?

2023 Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ilk kişi olarak bilinen Adalet Birlik Partisi (ABP) Genel Başkanı İrfan Uzun merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'la biraraya geldi. ABP Başkanı İrfan Uzun'un İstanbul Kanlıca'daki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra da detaylı bir açıklama yapılmadı. Kulislere göre, ABP'sin Genel Başkanlığı için Ahmet Özal'a bir teklif yapıldığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal’ın oğlu eski Milletvekili Ahmet Özal ile 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olacağını açıklayan ilk isimlerden olan Adalet Birlik Partisi Başkanı İrfan Uzun ile Kanlıca'da biraraya geldi.

İrfan Uzun'un talebi ile yapıldığı öğrenilen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Uzun ile Özal'ın siyasi birliktelik yapmak üzere konuştukları belirtiliyor. Kulislerde, Uzun'un Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından dolayı Adalet ve Birlik Partisi'nin başına Ahmet Özal gibi bilinen bir ismin geterilmesi için çalışma yapıldığı yarumları öne çıkıyor.

Babası Merhum Turgut Özal'ın ölümünden sonra fazla oratalarda görülmeyen Ahmet Özal'ın siyasete yeniden adım atarak, babasının mirasının siyasi mirasına sahip çıkabileceği konuşuluyor.

Hafta sonu gözlerden uzak bir sohbet için Kanlıca’da buluşan ikili Basına kapalı bir toplantı yaptılar. Toplantı içeriği hakkında net bilgi verilmedi. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ülke gündemi hakkında konuşulduğunu, ilerleyen süreçlerde basına bilgi verileceğini ilettiler.

Toplantıya Genel Başkan İrfan UZUN ve Milletvekili Ahmet ÖZAL’ın haricinde, Adalet Birlik Partisi Hibe ve Kredilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat YAVUZ, Savunma Sanayi Başkanlığından Sorumlu Gökhan BİLİK, Fide Konserve firmalarının sahibi Cemal KONAKÇI katıldılar.