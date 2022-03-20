1995 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti AKP'de tartışmalara neden oldu!

Ak Parti (AKP)'nin son toplantılarında bazı milletvekilleri Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin yüksekliğiyle ilgili konuyu dile getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de 'Köprüler, tüneller bedava olsun' diyor. Böyle bir şey olmaz. Binali Bey'in bir sözü var; 'En pahalı hizmet, olmayan hizmettir' diyor. Doğru söylüyor." dedi.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde hizmete açılan Çanakkale Köprüsü'nün 200 TL'lik geçiş ücretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

“İNSANLAR HEM HİZMET ALMAK İSTİYOR HEM DE ‘BEDAVA OLSUN' DİYOR”

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP'nin son toplantılarında köprü ücretleri tartışma konusu oldu. Bazı milletvekillerinin geçiş ücretlerinin yüksekliğiyle ilgili konuyu dile getirmesinin ardından bu eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de 'Köprüler, tüneller bedava olsun' diyor. Böyle bir şey olmaz" dediği belirtildi.

"EN PAHALI HİZMET, OLMAYAN HİZMETTİR"

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili söylemleri, yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin ortaya çıkardığını belirten Erdoğan, Binali Yıldırım'ın sözünü de örnek vererek şöyle devam etti: "Çanakkale Köprüsü'nü düşünün, bir maliyeti var. Ama avantajlarına bakın. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü'ne bakın... Kaybedilen zamana... Şimdi de zamandan edilen tasarrufa bakın. 'Yollar, köprüler pahalı' deniyor da, Binali Bey'in bir sözü var; 'En pahalı hizmet, olmayan hizmettir' diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz."