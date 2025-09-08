CHP İstanbul İl Başkanlığı'na eski Milletvekili Gürsel Tekin'in Kayyum olarak atanmasının ardından parti içi tartışmalar ve yasal süreç ortalığı karıştırdı. CHP Genel Başkanı ÖZgür ÖZel'Iin partilileri İl Başkanlığına davetinin ardından İstanbul Valiliği tarafından alınan 3 günlük eylem yasağıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı abluka altına alınırken, binlrce polis giriş ve çıkışlara barikat kurmuştu. Fakat bazı vatandaşlar, barikatı aşarak il binasına ulaştı.

VATANDAŞLAR BARİKATLARI AŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplanma çağrısından sonra binlerce vatandaş, il binası önüne gitmek istedi. Fakat polis ekipleri, bölgede kurduğu barikatlarla girişi engellemeye çalıştı.

Bazı noktada ise vatandaşların kurulan barikatları aşarak il binası önüne ulaşmayı başardığı görüntülendi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik açılan davada, Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak Gürsel Tekin ve bir heyeti görevlendirdi. Gürsel Tekin’in yarın bazı CHP’li siyasetçilerle İl Binası gitmesi bekleniyor. Özgür Çelik ve yönetimi ise parti binasından ayrılmayacaklarını açıkladı.

CHP GENÇLİK KOLLARI, İSTANBULLARI İL BİNASINA ÇAĞIRDI

CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda İstanbulluları saat 23.00’te il binasına çağırdı.

Çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız.

Tüm İstanbulluları, son kalemizi savunmaya; İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz."

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısının ardından çevik kuvvet polisin İl Başkanlığı'na gittiği görüldü. Başkanlık önünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile polis arasında tartışmalar yaşandı. İl binasına giden yollar da polis tarafından kapatıldı.

"SİZ KENAN EVREN'İN ASKERİ DEĞİLSİNİZ!"

Ali Mahit Başarır, bölgede yaptığı açıklamada,

"Türkiye'nin birinci partisini ablukaya aldınız! Siz Kenan Evren'in askeri değilsiniz! Bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın!" ifadelerini kullandı.

Başarır, "Niye bu polisler burada. Sokakta uyuşturucu satıyorlar, her gün bir kadın öldürülüyor. Bu çocuklar bu vatanı savunsun. Türkiye'nin birinci partisini abluka altına aldınız. Bu kanunsuz bir emir. Bu kötülüğü yapmayın" sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik yapılan ablukanın ardından bölgede toplanan binlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."