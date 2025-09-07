Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de devam eden yeni kavşak projesi nedeniyle vapur seferlerinin sayısını artırdı ve ücretleri yarıya indirdi. Gölcük’ten İzmit’e seyahatin en kolay ve hızlı yolu, vapur seferi olarak öne çıktı. Sadece yarım saatte İzmit’e gelmek mümkün. Tam 16, öğrenci 12 ve abonman 8 TL.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde çalışmalar hızlı ilerlerken, trafik akışını kontrol etmek ve oluşabilecek sorunların önüne geçmek için önlemler de bir bir uygulanmaya başlıyor.

Geçtiğimiz hafta başında D-130 Karayolu'na belirli saatlerde ağır vasıtaların girişini yasaklayan Büyükşehir, bu sefer de vatandaşların toplu taşıma araçlarına özellikle de deniz ulaşımına yönelmesi için kritik bir adım attı. Buna göre vapur seferleri artırılırken, fiyatta da yüzde 50 indirime gidildi.

Yeni uygulama, okulların açılacağı ilk gün olan yarın (8 Eylül Pazartesi) başlayacak.

16+1 LİRAYA İZMİT ÇARŞIYA ULAŞIM

Vatandaşları deniz ulaşımına yönlendirmek ve D-130 üzerinde oluşabilecek bireysel araç yoğunluğu azaltmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük’ten İzmit'e vapur seferlerinin sayısını artırdı. Ayrıca Gölcük'ten İzmit'e direkt seferler başlatıldı. Fiyatlarda yüzde 50 indirim yapılırken, binişler abonman kartlılar için 8 TL, öğrenciler için 12 TL, tam da 16 TL'ye düşürüldü. İzmit İskelesi’nden de 1 TL’ye şehir içi ring servisi olan 41Ç otobüs seferleri sürekli devrede olacak. Yani Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük'ten vapurla İzmit şehir merkezine ulaşım sadece 17 TL(16+1) olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir İzmit merkezdeki bazı noktalarda hayata geçirdiği park et-devam et sistemi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi çalışmaları sırasında iskelelerdeki otoparklarda uygulanacak. Araçları ile Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük iskelelerinin otoparklarına gelen sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak. Araçlarını park eden sürücüler sadece vapur ücreti ödeyecek.

YARIM SAATTE GÖLCÜK-İZMİT

Özellikle okul döneminde deniz ulaşımının hızı, konforu ve düşük ücreti; vatandaşların ve öğrencilerin hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini sağlayacak. Gölcük’ten İzmit'e ulaşımın sadece yarım saat sürdüğünü vurgulayan Büyükşehir yetkilileri, tüm vatandaşlarımızın vapur ulaşımının rahatlığından faydalanmasını istedi. Yetkililer, trafikle ilgili sıkıntı yaşanmaması için vatandaşların toplu taşıma araçlarına ve özellikle deniz ulaşımına yönelmesini önemli olacağını bir kez daha hatırlattı.