Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut' kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesinde yapılacak konutlar için kura heyecanı yaşandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut' kapsamında Düzce'de hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekilişi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan kura çekilişinde, Yığılca ilçesinde inşa edilecek 90 sosyal konut için başvuru yapan 450 kişi arasından hak sahipleri belirlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kura çekilişiyle konut almaya hak kazanan vatandaşlar, sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

DÜZCE GENELİNDE 2 BİN 470 SOSYAL KONUT PLANLANIYOR

Ülke genelinde 500 bin sosyal konutun hayata geçirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Düzce genelinde toplam 2 bin 470 konut inşa edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında Düzce'de ilçelere göre öngörülen konut sayıları şöyle: Düzce Merkez 1.300 konut, Akçakoca 250 konut, Cumayeri 200 konut, Çilimli 180 konut, Gölyaka 100 konut, Gümüşova 200 konut, Kaynaşlı 150 konut, Yığılca 90 konut.