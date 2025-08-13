AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Süper ve maxi olmak üzere iki ayrı kategoride iki ayrı yarışın koşulacağı organizasyon kapsamında, ayrıca her iki gün katılımcıların kendi otomobilleri ile piste çıkabileceği TOSFED Track Faest etkinliği de gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olarak seyirciye açık olan hafta sonu, 16 Ağustos Cumartesi saat 12.30’da serbest antrenmanlar, 13.45’te resmi antrenmanlar ve 14.45’de sıralama turları ile başlayacak. 17 Ağustos Pazar günü ise saat 11.45’teki resmi antrenmanların ardından, 14.00’te ilk yarışlar, 17.00’de de ikinci yarışlar koşulacak ve organizasyon 18.15’deki ödül töreni ile sona erecek.