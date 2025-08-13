Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine başarılı sonuçlara imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı sporcuları 1000, 500 ve 200 metre mesafe yarışlarındaki başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, geniş katılıma sahne olan yarışlarda 6 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalya kazanırken, 1 dördüncülük, 1 altıncılık elde etti. 15 il, 43 kulüpten 209 kadın, 393 erkek olmak üzere toplamda 602 sporcunun katıldığı organizasyonda kanocular, dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.

Nefes kesen yarışlar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Simge Kaya U23 kadınlar K1 200, K1 500 ve K1 1000 metrede Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emircan Ayaklı'nın U23 erkekler K1 200 metrede altın, K1 500 ve K1 1000 metrede üçüncü, Meryem Ali yıldız kızlar C1 200 ve C1 500 metrede Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Genç erkeklerde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Yusuf Faour C1 200 ve C1 500 metrede üçüncü, C1 1000 metrede ikinci okurken, Salih Bostancı, Hamza Ayaklı, Turgay Emir Yıldırım, Halil Efe Sakin yıldızlar erkekler K4 500 metrede üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Yarışlarda ayrıca mini minik erkekler K2 200 metrede Dinçer Korkmaz, Çınar Sönmezışık Türkiye dördüncüsü olurken, mini minik kızlar K2 200 metrede Defne Korkmaz, Yağmur Soyözen Türkiye altıncısı oldu