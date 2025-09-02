İzmir Bornova Belediyesi, düzenlediği etkinlikle belediyelerde staj yapan peyzaj mimarlığı öğrencileri ile Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesini bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - PMO İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş’ın da katıldığı etkinlikte konuşmacılar deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Peyzaj Mimarları Simge Gürsel, Selçuk Şener ve Selçuk Aksoy, etkinlikte öğrencilere Peyzaj Mimarlığında Uygulama ve Proje deneyimleri konusunda bilgiler verdi. Kendi yaptıkları çalışmalardan sunum yaparak projelerin uygulama süreçleri ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine deneyimlerini aktardılar.

Geleceğin peyzaj mimarlarını alanında deneyimli meslektaşları ile bir araya getirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Öğrencilerimizi işinde uzman kişilerle buluşturarak onların deneyimlerinden yararlanmalarını, merak ettiklerini sormalarını ve kariyer hedeflerinde ilerlerken yapmaları gerekenleri öğrenmelerini istedik. Burada edindikleri bilgiler ışığında iş hayatında daha başarılı olacaklarına inanıyoruz.”dedi.