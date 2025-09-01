Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın güvenliği bilincini artırmak ve vatandaşları yangın anında doğru müdahalelere yönlendirmek amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de bilinçli ve afetlere hazırlıklı toplum oluşturma misyonu ile çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlerine ise eş zamanlı olarak devam ederek bilinçli ve donanımlı personel kadrosunu oluşturuyor. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM), Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde görev yapan tüm personele “Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi” verdi.

MEZARLIKLAR ŞUBE PERSONELİNE EĞİTİM

Kent Mezarlığı Hizmet Binası’nda yer alan çok amaçlı salonda gerçekleştirilen eğitimde, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde görev yapan tüm personele, olası yangınlara karşı birçok konuda kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim kapsamında olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla teorik olarak yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve itfaiye olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilme becerilerini kazandırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

TEORİK BİLGİ TATBİKATLA DESTEKLENDİ

Eğitimde aktarılan bilgilerin ardından, personelin acil durumlara hazırlıklı olabilmesi için tatbikata geçildi. KOBİTEM eğitmenleri tarafından personelle birlikte yangın tatbikatı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla benzer eğitim programlarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek.