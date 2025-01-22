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Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiğini kaydederek, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.