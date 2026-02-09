Manisa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük turizm buluşmalarından biri olan EMITT - 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 2026'da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi fuarda, Manisa'nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini tanıttı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, fuara Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Jeopark Belediyeler Birliği, Akhisar Belediyesi, Salihli Belediyesi, Alaşehir Belediyesi, gastronomi dernekleri, Seyahat Acenteleri Derneği, Turizm İşletmeleri Derneği, Lidya Antik Bağ Rotası, Manisa Bezi ve Niobe Kahvenin yer aldığı geniş bir ağ ile katıldı.

Fuarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener de misafirlere Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Fuar süresince Manisa standında; TÜRSAB yetkilileri, ulusal ve uluslararası seyahat acenteleriyle iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ağırlandığı stantta, yabancı ülke stantları ile Türkiye'nin farklı illerinden fuara katılan paydaşlar ziyaret edilerek Manisa'nın turizm değerleri, kültürel mirası ve alternatif destinasyonları hakkında bilgilendirildi.

EMITT 2026 kapsamında ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ege Bölge Koordinatörlüğü iş birliğinde, kentin turizm potansiyelinin ele alındığı bir turizm projeksiyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Manisa turizminin gelecek dönem stratejik hedefleri, tanıtım vizyonu ve sürdürülebilir turizm politikaları değerlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026'da kültür, gastronomi, tarih ve doğa turizmi alanlarında kentin marka değerini artırmaya yönelik, Manisa'yı ulusal ve uluslararası turizm rotalarında daha görünür kılmak için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.