Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 587 milyon TL'yi aştı. Büyük ikramiye 'Milyonerler Festivali' kapsamında yapılan çekilişlerde sahibini bulabilir.

9 Şubat'a kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Bursa Osmangazi'den, Yozgat Akdağmadeni'den, İstanbul Pendik'ten ve Nesine'den oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 3 milyon 521 bin 51 TL ikramiye kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran 'Milyonerler Festivali'nin 24 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen üçüncü çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplamda ekstra 10 milyon TL kazandı.

