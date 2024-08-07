Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 6 Ağustos Salı günü milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.FRANSA (İGFA) - Atletizmde Berke Akçam 400m engel repesaj yarışında 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale yükseldi. Yasmani Copello Escobar ise sakatlığı nedeniyle yarışmadı.

Boksta Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 50kg yarı finalinde Filipinli Aira Villagas'ı 5 0 yenerek adını finale yazdırdı. Milli boksörümüz 9 Ağustos’ta Çinli Yu Wu ile karşılaşacak.

Güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68kg repesajında Polonyalı Wiktroia Choluj'u 4 3 mağlup etti. Bronz madalya maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4 2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü oldu. Grekoromen stil 77kg son 16 turunda Burhan Akbudak Macar Zoltan Levai'ye 2-1 mağlup olarak Oyunları tamamladı. Kadınlar 50kg son 16’da ise Evin Demirhan Yavuz Son 16 turunda Kübalı Yusneylis Guzman Lopez'e 7-6 mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Voleybolda A Milli Kadın Takımımız çeyrek finalde Çin'i 3 2 mağlup ederek 8 Ağustos’ta düzenlenecek yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu.

Yelkende Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı’dan oluşan Nacra 17 Takımımız, onuncu yarışı 13, on birinci yarışı 9. ve on ikinci yarışı 19. sırada bitirdi. Final bileti alamayan takımımız Oyunları 18. sırada tamamladı. Formula Kite’ta plananlan 5 yarışından sadece birisi yapılabildi. Diğerleri yarına ertelendi. Yapılan yarışa da Derin Atakan çıkmadı. Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 karma takımımız yedinci yarışı 14, sekizinci yarışı 5. Bitirdi. Bu sınıfta son iki yarış olumuz koşullar nedeniyle iptal edilirken final bileti alamayan takımımız Oyunları 16. sırada tamamladı.