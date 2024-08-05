Paris 2024'te, Olimpiyat oyunları tarihi boyunca yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olanKuzey Tunçelli, finalde 5. sırayı aldı.FRANSA (İGFA) - Atıcılıkta Sena Can kadınlar skeet elemelerinde 125 atışta 110 isabet sağlayarak oyunları 27'nci sırada tamamladı.

Boksta kadınlar 57 kilodaki temsilcimiz Esra Yıldız Kahraman Kadınlar 57kg çeyrek finalinde Brezilya'dan Jucielen Cerqueira Romeu'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Kadınlar 54 kiloda ise milli sporcumuz Güney Kore'den Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Gelecek olan boks maçları meşhur Roland Garros’ta oynanacak.

Cimnastikte milli sporcumuz Adem Asil artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.

Okçulukta Tokyo 2020’nin Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, Son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sonunda 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Güney Kore'den Woojin Kim'e 6-4 mağlup olan milli okçumuz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı takımda kazandığı bronz madalya ile kazandı.

Voleybolda A Milli Kadın Takımımız C grubundaki son maçında İtalya’ya 3-1 mağlup olarak çeyrek finale grup 2.si olarak yükseldi. Milli takımımız çeyrek finalde 6 Ağustos’ta Türkiye saati ile 18.00'de Çin'e karşı oynayacak.

Yelkende Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı'dan oluşan Nacra17 Karışık Takımımız, dördüncü yarışı 19 ve beşinci yarışı 18. sırada bitirirken, altıncı yarışı tamamlayamadı. Üçüncü günü genel klasmanda 19. sırada tamamladı. ILCA 7 kategorisinde Yiğit Yalçın Çıtak yedinci yarışta diskalifiye olurken, sekizinci yarışı 20. sırada bitirdi. Genel klasmanda 43 sporcu arasında yarışı 23. sırada tamamladı. Formula Kite’da Derin Atakan ilk yarışı 15, ikinci yarışı 17, üçüncü yarışı 15 ve dördüncü yarışı 15. sırada bitirdi. Genel klasmanda 20 sporcu arasında 17. sırada tamamladı. ILCA 6 kategorisinde Ecem Güzel yedinci yarışı 1. sırada tamamlarken, sekizinci yarışı 32. sırada bitirdi. Dördüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 15. sırada tamamladı. Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 karışık takımımız, beşinci yarışı 15, altıncı yarışı 12. sırada bitirdi. Millilerimiz üçüncü günü genel sıralamada 17. olarak tamamladı.

Yüzmede Kuzey Tunçelli, Olimpiyat tarihimizde ilk defa erkekler 1500m serbest finalinde ülkemizi temsil etti. Kuzey finalde 14:41.22 ile dünya gençler rekoru kırarak olimpiyat 5'incisi oldu. Bu sonuç ile Olimpiyat Oyunları tarihimizin yüzmedeki en iyi sonucunu elde etti.