Milli Boksör Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda Güney Koreli rakibini yenerek gümüş madalyayı garantiledi.ANKARA (İGFA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo yarı finalinde Güney Kore’den Aeji Im’i 3-2 yenerek finale yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Hatice Akbaş'ın finale yükselmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Akbaş'ın Olimpiyat Oyunları'nda Güney Koreli rakibini yenerek gümüş madalyayı garantilediği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Bak, "O altın gelecek kızım gelecek!" mesajını verdi.
Kaynak: igf