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Akbaş'ın Olimpiyat Oyunları'nda Güney Koreli rakibini yenerek gümüş madalyayı garantilediği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Bak, "O altın gelecek kızım gelecek!" mesajını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Hatice Akbaş'ın finale yükselmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.