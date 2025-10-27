Vatikan Basın Bürosu, Papa 14. Leo'nun 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'a gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretin ayrıntılarını açıkladı. Ziyaretin en dikkat çeken durağı, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Bursa'nın İznik ilçesi olacak. Papa, İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Türkiye'de hac ziyareti gerçekleştirecek.

BURSA (İGFA) - Vatikan, Papa XIV. Leo'nun 27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisini gerçekleştireceğini duyurdu. 'Barış, kardeşlik ve diyalog' temasıyla düzenlenecek ziyaret, Papa'nın göreve gelişinden sonraki ilk uluslararası seyahat olma özelliğini taşıyor.

L'osservatore Romano gazetesinde yer alan 'Antik İznik'ten Beyrut Limanı'na' başlıklı habere göre, Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan turunda, Ankara, İstanbul, İznik, Beyrut, Annaya, Harissa ve Bkerké duraklarını ziyaret edecek. Türkiye turunun en anlamlı durağında Bursa'da İznik Konsili'nin yıldönümünde dua edecek.

PAPA 14. LEO'DAN TÜRKİYE VE LÜBNAN'A 'BARIŞ VE KARDEŞLİK' ZİYARETİ

Papa 14. Leo, 28 Kasım Cuma günü saat 14.15'te helikopterle İznik'e geçerek burada tarihteki ilk Hristiyan Konsili'nin yapıldığı antik kentte dua edecek. Aziz Neophytos Bazilikası kalıntıları arasında düzenlenecek ekümenik tören, İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü kutlamalarının da en önemli etkinliği olacak.

Papa'nın burada bir konuşma yaparak barış ve birlik çağrısında bulunması bekleniyor.

Ziyaretin İznik ayağı, hem Bursa'nın tarihsel ve kültürel önemine yeniden dikkat çekmesi, hem de dinler arası diyalog açısından sembolik bir anlam taşıması bakımından öne çıkıyor. Papa XIV. Leo'nun ziyareti, aynı zamanda Vatikan'ın Türkiye'deki Katolik toplumu ve Hristiyan dünyasıyla ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Papa, İznik'teki törenin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a dönerek Apostolik Heyet'te piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

29 Kasım Cumartesi günü ise Papa, Sultanahmet Camiini ziyaret edecek, ardından Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesinde Hristiyan kiliseleri ve cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Günün devamında, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aziz Yorgo Kilisesi'nde Doksoloji törenine katılacak ve burada selamlama konuşması yapacak.

Papa 14. Leo, aynı gün 15.50'de Patrikhane Sarayı'nda Patrik I. Bartholomeos ile görüşerek bir Ortak Bildiri imzalayacak. Ziyaretin Türkiye ayağı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle son bulacak.

30 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Papa, Ermeni Apostolik Katedrali'nde dua edecek, ardından St. George Patriklik Kilisesi'nde İlahi Ayine katılacak. Bu etkinliklerin ardından Lübnan'a geçerek Beyrut, Annaya ve Harissa şehirlerindeki temaslarını sürdürecek.