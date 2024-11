PANKOBİRLİK 52. Olağan Mali Genel Kurulu, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu üyeleri ve Türk Şeker’in temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. PANKOBİRLİK Mali Genel Kurulu'nda alınan kararlar, katılımcıların tamamının oy birliğiyle kabul edildiKONYA (İGFA) - Türkiye’deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 52. Olağan Mali Genel Kurulu, birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurula, bakanlık temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcileri ve üyeleri katıldı. Genel Kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divanın oluşmasının ardından kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birliğin faaliyetlerini anlatarak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“HİÇ BİR KOOPERATİFE AYRICALIK TANIMADIM”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 52. Mali genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başladı. Başkan Erkoyuncu, “ Mali genel kurul dolayısıyla her yıl bir araya geliyoruz. Ben de 3 yıldır sizlerle beraberim. Sizlerin teveccühü ile yönetim kuruluna seçildim ve yönetim kurulu başkanı oldum. 3 yılda birliğimizi belli bir seviyeye getirdik. Pankobirlik, bütün kooperatiflerin bir teminatıdır, güvencesidir, dayanağıdır. İhtiyacı olan kooperatife ihtiyacını temin etmek önceliğimizdir. Bu bağlamda birlik ve beraberliğimizi önemsiyorum. O yüzden kurumumuzun güçlü olması ve her daim güçlü kalması gerekir. Göreve geldiğim 3 yıllık süre zarfında hiçbir ayrım yapmadım, bu gaye ile çalıştım. Ne kendi kooperatifime ne de farklı bir kooperatife ayrıcalık tanımadım. Fikir, öneri ve eleştirilere açık oldum. Sizlerden ricam hep beraber en iyiye gitme adına ne varsa yapalım. İçinde eleştiri öneri değişik bir fikri olan varsa nezaket dilinde lütfen her şeyi bizimle paylaşsın. Birliğimizde bir uyum ve huzur var. Bu huzuru devam ettirelim ve birliğimizin büyümesi adına elimizden geleni yapalım” dedi.

“TOHUM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KAZANACAK”

Tohum geliştirme çalışmalarını önemsediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, bu bağlamda bir birim kuracaklarının müjdesini verdi. Başkan Erkoyuncu, “Tohum geliştirme noktasında Selçuk Üniversitesi ile iş birliği halindeyiz. Ben de büyük oktanlı deneme sahası yapma önerisi sundum. İnşallah seneye hem ayçiçeğinde hem pancarda büyük deneme tarlaları oluşturacağız. Çiftçilerimizin beğendikleri tohumları geliştirecek ve bu deneme tarlalarına ekeceğiz. Bunu yapmadaki amacımız yaşanacak herhangi bir olumsuzluktan çiftçimizin etkilenmemesi. Böyle bir çalışmamız olacak ve ülke tarımımızı daha da geliştireceğiz. Dünyada tohumu geliştiren sayılı birlikler var. Bu birliklerden birisi de biziz. Bu bağlamda çok çalışarak güzel başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.