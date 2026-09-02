Global shutter MOS sensörlere sahip ilk ürün olma özelliğini taşıyan yeni kameralar; spor yayıncılığı, stüdyo prodüksiyonları ve canlı etkinlikler için yüksek hızlı 4K görüntü yakalama imkanı sunuyor.

PRNewswire / WIESBADEN, Germany (İGFA) - Panasonic'in yeni AW-UE200/AW-UER200 serisi uzaktan ve yüksek performanslı 4K PTZ kameraları, endüstride küresel deklanşör MOS sensörü içeren ilk[1] PTZ kameraları. Kameralar, hızlı hareket eden nesneleri yakalayan ultra yüksek hızlı pan/tilt ve büyük mekanlarda keskin görseller sunan 22x optik zoom içeriyor.

ULTRA-YÜKSEK HIZ PERFORMANSI

UE200 serisinin küresel deklanşör teknolojisi ve pan-tilt mekanizması, hem düşük hızlı hem de ultra yüksek hızlı video için yüksek hassasiyetle çekim imkanı sağlıyor. 1800°/[2]sek pan ivme sayesinde, hızlı hareket eden nesneleri anında takip edip yakalayabiliyor. 2027 Yılının 1. çeyreğinde yayınlanması planlanan bu oyun, spor ve canlı etkinliklerden stüdyo yayınlarına kadar prodüksiyon ortamları için ideal.

SORUNSUZ SOSYAL MEDYA YAYINI

2027 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan UER200 serisinin son teknoloji roll mekanizması, sosyal medya platformlarına doğrudan yayın için mükemmel birçözüm sunuyor. Döner (roll) ekseni aralığı -200° ile +200° arasında değişir ve tam sensör kullanılarak dikey (9:16) ve yatay (16:9) video çıkışını destekler. Böylece, sabit kamera yerleştirmelerinin kısıtlamalarını ortadan kaldırır.

SÜREKLİ ENDÜSTRİ İNOVASYONU

UE200/UER200 serisi, hızlı hareket eden nesneleri yakalarken gerçek şekillerinden ödün vermeden bozulmayı ortadan kaldırır. LED duvarlarla uyumluluk sağlar ve stüdyo ortamlarında ve canlı etkinliklerde sahne aydınlatmasından kaynaklanan titremeyi en aza indirirler. Her ikisi de kameradaki doğrudan otomatik takip ve çerçeveleme desteği sağlar.[3]

Bu seri, tele (dar açı) modundan wide (geniş açı) moduna yaklaşık 0,5 saniyeden maksimum 120 saniyeye kadar değişen zoom hızlarını destekliyor ve kompozisyona göre esnek zoom kontrolü sağlıyor. Her iki kamera da 180 fps'ye kadar yüksek çözünürlüklü kayıt desteği sunuyor - spor etkinliklerinde yavaş çekim tekrarları yakalamak için mükemmel bir çözüm.[4] UE210 ve UER210 modelleri, sorunsuz IP tabanlı video ve ses iş akışları için SMPTE ST 2110 ve Dante®[5] protokollerini standart olarak destekler.

KOLAY KURULUM

80° geniş açı lensle birleşen UE200/UER200 PTZ kameralar, sınırlı kurulum alanına sahip alanlarda geniş kapsama sağlar. AW-UER200 ulaşılması zor alanlarda ve açılı tavanlarda hızlı kurulum sağlayan tek dokunuşla yatay dengeleme özelliğine sahiptir. UE200/UER200 ayrıca tek bir kurulumda birden fazla Panasonic kamera türünün kontrolünü basitleştirmek için birleşik protokol desteği sunar.[6]

Panasonic Europe Profesyonel Video Sistemleri Direktörü André Meterian şu yorumda bulunuyor:'UE200 ve UER200 serileri, Panasonic'in PTZ pazarında lider olarak sürekli yeniliğini gösteriyor. Daha fazla kullanılabilirlik, etkileyici 4K görseller ve mevcut üretim ortamları ile iş akışlarına sorunsuz entegrasyon talebini karşılıyorlar. Küresel deklanşör MOS sensörü, hassas bir üretim sağlıyor ve saniyelik hareketleri yakalıyor; böylece operatörlere sürükleyici ve dinamik görseller yaratmaları için yeni fırsatlar sunuyor'.

[1] Eylül 2026 itibarıyla PTZ kameralarındaki MOS sensörleri için Panasonic'in araştırmasına dayanmaktadır.

[2] Panasonic AW-UE160 PTZ kameradan yaklaşık 9 kat daha hızlı.

[3] Bunun için Panasonic'in Medya Prodüksiyon Paketi gerekmez. Web tabanlı bir arayüz üzerinden yapılandırılmıştır.

[4] Eylül 2027'de firmware güncellemesiyle desteklenmesi planlandı.

[5] Dante®, Audinate Pty Ltd.'nin tescilli bir ticari markasıdır.

[6] Gelecekteki bir firmware güncellemesiyle erişilebilir.