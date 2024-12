Buse Terim öncülüğünde, Erzurum Palandöken’de gerçekleşen Fest on the Snow, katılımcıları ve markalarıyla unutulmaz bir deneyim yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Fest on the Snow by Buse Terim, Palandöken’de dört günlük büyüleyici bir deneyim yaşattı

College E.M.A. organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, sosyal medyanın en etkili ve sevilen isimlerinden Buse Terim, Mihre Mutlu, Mina Ceran, Melodi Elbirliler, Arda Türkmen, Duygu Batum, Büşra Neziroğluları, Gizem Sarı Tekin, Aslı Tandoğan, Mina Arıcan, Pelin Çutakyan, Rüya Büyüktetik, Cansu Dengey Acar, Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu gibi isimler katıldı.

Fest on the Snow boyunca hem yetişkinler hem de küçükler için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Yetişkinler koraoke parti, chai tea workshop, BBQ parti, kayak gibi etkinliklere katılırken, minikler de Kids Camp’te mozaik, drama, takı ve aksesuar tasarımı gibi çeşitli atölyelerin yanı sıra kayak dersleriyle en az anne-babaları kadar eğlenip güzel vakit geçirdi.

Etkinlikte sahneye çıkan Jabbar ve Güntaç Özdemir de konuklara eğlence dolu saatler yaşattı.