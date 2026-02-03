TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-hacizler ve borç yükü nedeniyle esnafın çalışma hayatının durma noktasına geldiğini belirterek, acil bir yapılandırma çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın krediye ulaşamaması ve borçlarını ödemekte zorlanmasının önüne geçmek için kapsamlı bir yapılandırma yapılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, e-hacizlerin esnafın gayrimenkulünden bankadaki parasına kadar her alana uzandığını, bunun nedeniyle borcunu ödemek isteyenlerin bile hareket edemediğini söyledi.

Palandöken, 'Ertesi gün borcunu ödemek için parasını bankaya yatıran esnaf, e-haciz nedeniyle bu parayı kullanamıyor. Kredi almak istediğinde ise SSK ve vergi borçları gibi yükümlülükler karşısına çıkıyor' ifadelerini kullandı. Esnafın gayrimenkulünü satıp borcunu kapatmak istediğinde de haciz engeliyle karşılaştığını belirten Palandöken, bu durumun perakende sektörünün en önemli halkası olan esnafın önündeki en büyük engel hâline geldiğini kaydetti.

Palandöken, çözümün kapsamlı bir yapılandırmada olduğunu belirterek, 'Esnafın krediye ulaşabilmesi, borçlarının uzun vadeye yayılması ve taksitlendirilmesi gerekiyor. Bu adım, hem esnafın borçtan kurtulmasını sağlar hem de devletin gelirlerini artırır' dedi. TESK Başkanı, mevcut sıkışıklığın tezgâhların boş kalmasına ve üretimde aksamalara yol açtığını da vurgulayarak, 'Alım gücü kısıtlanan esnaf, ürün alacak parayı bulamıyor, imalat ve satış sekteye uğruyor. Bu sürecin bir an evvel ele alınması şart' şeklinde konuştu.